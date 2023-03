84-jarige vrouw moet rijexamen opnieuw afleggen nadat ze ongeval veroorzaakt en vluchtmisdrijf pleegt

Een 84-jarige vrouw uit Ninove moet haar rijexamen opnieuw afleggen nadat ze een ongeval veroorzaakte in Geraardsbergen en vluchtmisdrijf pleegde. Bij het ongeval ging een wagen over de kop, maar dat had de dame naar eigen zeggen niet opgemerkt.

Het ongeval gebeurde in oktober vorig jaar. De bejaarde vrouw moest op een kruispunt voorrang verlenen, maar deed dat niet waardoor ze botste met een wagen die van rechts kwam aangereden. Die wagen ging over de kop en de inzittenden raakten daarbij gewond. De vrouw stapte na het ongeval uit om zich van de schade aan haar wagen te vergewissen, maar reed daarna weg.

Naar huis, zo bleek toen vijf toegesnelde agenten haar daar gingen zoeken. “Er was amper schade aan mijn wagen, waardoor ik niet besefte dat er zo’n zware botsing was geweest”, beweerde ze in de rechtbank. De rechter kon zich echter niet vinden in deze versie van de feiten. “De andere wagen ging over de kop, zo’n lichte aanrijding zal het dan wel niet geweest zijn”, aldus de rechter. “Bovendien lagen overal brokstukken en was je nummerplaat zelfs achtergebleven. Nog een geluk, want het is zo dat de agenten je konden vinden.”

De rechter achtte vluchtmisdrijf bewezen en veroordeelde de vrouw voor het vluchtmisdrijf tot een geldboete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel en drie maanden rijverbod. En voor de aanrijding tot 400 euro geldboete en nog eens vijftien dagen rijverbod. Vooraleer ze haar rijbewijs terugkrijgt, moet ze de theoretische en praktische proeven opnieuw afleggen en moet ze ook slagen voor psychologische en medische testen.