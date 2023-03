Na geruchten over Poetins gezondheid, ook zijn Tsjetsjeense bondgenoot zou er slecht aan toe zijn

Kadyrov is de komende maanden veel bijgekomen, ziet er opgeblazen uit en op video’s is te zien hoe de man zijn ogen vaak niet kan openen. Volgens Bild is intussen al een nier dokter moeten overvliegen vanuit Abu Dhabi om de man te verzorgen waardoor hij op 21 februari de speech van Poetin in Moskou op 21 februari niet kon bijwonen.

Volgens de krant komt Kadyrov anderzijds ook vaak energiek over, dat wordt echter toegeschreven aan stimulerende middelen. De man zou namelijk volgens Bild verslaafd zijn aan tal van pillen.