Grote oppositiepartij verlaat alliantie tegen Erdogan

© via REUTERS

De alliantie van zes Turkse oppositiepartijen is vrijdag uiteengevallen op het moment dat een gemeenschappelijke kandidaat gekozen moest worden die op 14 mei bij de verkiezingen als uitdager van president Recep Tayyip Erdogan zou optreden.

De voorzitster van de Goede Partij (İYİ), Meral Aksener, weigerde de kandidatuur van Kemal Kiliçdaroglu te steunen, de leider van de Republikeinse Volkspartij CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), de belangrijkste formatie van het platform, die door vijf van de zes partijen is gekozen. De Goede Partij is de tweede grootste partij in de alliantie.

In een televisietoespraak zei Aksener dat de keuze van Kiliçdaroglu, die maandag geformaliseerd zal worden, het resultaat is van “kleinzielige berekeningen” die indruisen tegen het algemeen belang van Turkije. “Sinds gisteren heeft de Tafel van Zes (de bijnaam van de alliantie) zijn vermogen verloren om de wil van de natie te weerspiegelen,” zei ze.

Verkiezingen

Aksener riep de populaire burgemeesters van Istanboel en Ankara, Ekrem Imamoglu en Mansur Yavas, beiden lid van de CHP, op zich kandidaat te stellen. “Onze natie houdt van jullie, onze natie wil jullie”, zei ze na een bijeenkomst met de kaders van haar partij.

President Erdogan, die al 20 jaar aan de macht is en opnieuw opkomt, kondigde woensdag aan dat hij ondanks de aardbeving van 6 februari medio mei presidents- en parlementsverkiezingen zal houden, waardoor de oppositie iets meer dan 10 weken de tijd heeft om zich te organiseren en campagne te voeren.

De aardbeving met een kracht van 7,8 heeft 11 provincies in het zuiden van Turkije verwoest, 45.000 mensen gedood en 3,3 miljoen mensen ontheemd.