DE STEMMEN VAN ASSISEN. De kotmoord: “Voor de lift lag een jonge man met één messteek in het hart. Op zijn kamer een jonge vrouw met veertig messteken.”

Youlia, Nessar en Mohammad. Drie jonge mensen. Drie verhalen die los van elkaar begonnen, ver weg van hier: in Rusland, Afghanistan en Iran. Hun paden leidden naar België en kruisten in Kortrijk. Daar vonden ze steun en vriendschap bij elkaar. Maar daar kreeg hun verhaal ook een bruut einde. Op 1 oktober 2018 ligt Nessar dood aan de lift naar zijn studentenkamer, en wordt Youlia gevonden met 40 messteken in haar lichaam. Mohammad is de verdachte, maar hij ontkent. Het proces moet antwoorden bieden op nog heel veel vragen.