Nederlandse kansspelautoriteit beboet illegale goksites voor ruim 26 miljoen

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor ruim 26 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan vijf partijen die in Nederland illegaal onlinegokken aanboden. Het zwaarst beboete bedrijf, N1 Interactive, moet bijna 13 miljoen euro betalen. Branchegenoot Videoslots is voor een kleine 10 miljoen euro bestraft.

Volgens de Ksa beschikten de bedrijven niet over de vergunning die nodig is voor het aanbieden van kansspelen via het internet. De boetes waren eind december al aan de aanbieders zelf bekendgemaakt. Maar die probeerden vervolgens via de rechter tegen te houden dat hun straffen openbaar gemaakt zouden worden. De rechter heeft die verzoeken deze week afgewezen, vandaar dat de toezichthouder er nu mee naar buiten komt.

Dat de boetes zo hoog uitvallen heeft te maken met de in Nederland behaalde omzet. Met illegaal online gokken wordt namelijk veel geld verdiend door de betrokken partijen. “Het is ons menens. De veiligheid van spelers staat voorop. Een boete is om te raken waar het pijn doet, in de portemonnee dus”, zegt Ksa-voorzitter René Jansen.

In het geval van N1 Interactive speelde ook mee dat het bedrijf eerder al de fout in ging. De Ksa had de onderneming eerder ook al eens beboet. Videoslots maakte zich op zijn beurt schuldig aan extra misleiding door ten onrechte het woordmerk van de Ksa op zijn website te tonen. Volgens de Ksa is dat alleen toegestaan als je als aanbieder wel over de juiste vergunning beschikt. “Juist dit logo is voor spelers een belangrijke houvast om te kunnen bepalen of zij te maken hebben met legaal spelaanbod.” De andere beboete partijen zijn Betpoint, Probe Investments en Fairload.