Is dit de allerlaatste foto aan boord van Griekse trein die kwartier later fatale crash maakte?

Er is een foto opgedoken die slechts een kwartier voor de treincrash in Griekenland gemaakt werd aan boord van de trein die even later crashte. De twintiger die de foto maakte, ontsnapte aan de tragedie: hij stapte af in het laatste station voor het noodlot toesloeg. Dat besefte hij de ochtend erna pas, zo vertelt hij aan Griekse media.

Dinsdagavond, 22.02 uur. De 25-jarige Yiannis Papaioannou zit in treinstel 3 van de met ongeveer 350 passagiers gevulde trein van Athene naar Thessaloniki, wanneer hij een foto neemt. Op het beeld zie je een goed gevulde trein. Zowat alle bagagerekken zijn gevuld en ook veel zitplaatsen zijn er niet meer vrij. Vooral jonge passagiers kijken voor zich uit, lezen een boek of zijn met hun smartphone in de weer. Zij wachten, omdat de trein ter hoogte van Paleofarsala een kwartier stilstaat om een andere trein door te laten.

Ontsnapt

Net na het nemen van die foto stapt Yiannis af in het station van Larissa. Veel van de andere passagiers rijden wel verder, zich compleet onbewust dat iets minder dan een kwartier later een ramp zal gebeuren. Ter hoogte van Tempi botst de trein met een andere trein. De materiële schade is gigantisch, maar ook de dodentol is aanzienlijk. Tot op vandaag kwamen al 57 van de passagiers om het leven. Er zijn nog minstens 56 passagiers vermist - al is de hoop erg klein dat zij nog levend gevonden zullen worden - en 48 personen worden verzorgd in het ziekenhuis. 6 van hen liggen op intensieve.

© AP

“Ik ben in Athene opgestapt”, vertelt Yiannis aan Griekse media. “En ben in Larissa afgestapt. Toen had de de trein al een uur vertraging opgelopen. Ik heb gigantisch veel geluk gehad.” Dat besefte hij pas de volgende ochtend, getuigt hij nog. “Vrienden kwamen me oppikken aan het station en van daar ben ik meteen naar huis gegaan.” Pas toen hij wakker werd, zag hij wat er gebeurd was. “Ik ben met de motor gaan rijden om het te kunnen verwerken”, zegt hij nog.

Protest

Na de treinramp is de voorbije dagen op meerdere plaatsen in Griekenland geprotesteerd. Dat was vrijdag opnieuw het geval. De betogers nemen het niet dat niets gedaan wordt aan de aftandse staat van het Griekse spoornet. In hoofdstad Athene hielden zowat 1.800 betogers een minuut stilte voor het parlement, ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Na de minuut stilte begaven ze zich naar het hoofdkwartier van de Griekse spoorwegmaatschappij Hellenic Train. De demonstranten hielden tijdens de optocht ook borden omhoog met daarop “Deze misdaad mag niet onder de mat geveegd worden” en “Stuur me een bericht als je aankomt”, waarmee de woorden van een moeder wiens kind stierf werden herhaald.

Stationschef

Ook in Larissa, de stad die het dichtst bij het ongeval ligt, en in studentenstad Patras zijn volgens de politie zowat 700 demonstranten op straat gekomen. Vrijdagavond wordt bovendien een nieuwe actie verwacht in de tweede stad van het land, Thessaloniki. Zowat 2.000 demonstranten waren donderdagavond al de straat op getrokken om hun ongenoegen te uiten.

De Grieken eisen verantwoording van de regering over de chronische tekortkomingen van het spoorwegnet die tot het ongeval hebben geleid. Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis was de oorzaak een “tragische menselijke fout”. De stationschef van Larisa zou hebben toegegeven dat hij de spoorwissels verkeerd had ingesteld. De passagierstrein met zowat 350 mensen aan boord kwam daardoor op het hetzelfde spoor terecht als een goederentrein, die uit de tegenovergestelde richting kwam.