Europese eindstemming over verbod op auto’s met verbrandingsmotor uitgesteld

De lidstaten van de Europese Unie zullen aanstaande dinsdag nog geen eindstemming houden over het verbod op nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035. “We zullen te gepasten tijde op de kwestie terugkomen”, zo heeft een woordvoerder van het Zweedse EU-voorzitterschap vrijdag meegedeeld. Het uitstel is het gevolg van Duits protest.

De Duitse minister van Transport Volker Wissing had deze week laten verstaan dat Duitsland momenteel niet kan instemmen met het verbod. De liberaal eist dat de deur wordt opengehouden voor verbrandingsmotoren met klimaatneutrale synthetische brandstoffen, die momenteel in ontwikkeling zijn. Dat was volgens hem zo afgesproken en hij vraagt dat de Europese Commissie een voorstel in die zin presenteert.

Door het liberale verzet kan de paarsgroene coalitie in Berlijn niet instemmen met de Europese deal, wat de Zweden ertoe noopt om de voor dinsdag geplande stemming uit te stellen. Het verbod moet goedgekeurd worden door minstens 15 van de 27 lidstaten die samen 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Naast Duitsland zouden ook landen als Italië, Polen en Bulgarije niet instemmen. Zonder Duitsland wordt de drempel van 65 procent niet bereikt.

Voorbarig om opties op tafel te leggen

De Europese Commissie is zich bewust van “de bezorgdheden” die recent zijn opgedoken, zo reageerde de adjunct-woordvoerster van voorzitter Ursula von der Leyen vrijdag op de blokkering van het dossier. De Commissie wil zich eerst een duidelijk beeld vormen van die bezorgdheden. “Het zou voorbarig zijn om nu te zeggen welke opties op tafel liggen”, verklaarde de woordvoerster.

De Commissie beklemtoonde wel dat haar voorstel voor de transitie naar uitstootvrije wagens “technologieneutraal” is. De tekst bevat ook een recital dat aanstipt dat de Commissie de transitie zal evalueren en daarbij rekening kan houden met technologische ontwikkelingen. “We zullen dit recital omzichtig implementeren en bekijken wat de beste manier is om dat te doen”, aldus de woordvoerster.

Mogelijk komt de kwestie zondag aan bod in de marge van een al langer geplande retraite van de Duitse regering in Schloss Meseberg ten noorden van Berlijn. Net als een aantal academici en vertegenwoordigers van denktanks zal von der Leyen, wiens conservatieve partij CDU in de oppositie zit in Duitsland, er haar licht laten schijnen over de economische perspectieven.

De verordening die de CO2-uitstoot van nieuwe wagens tegen 2035 tot nul moet reduceren is één van de paradepaardjes van Fit for 55, het pakket maatregelen dat de Commissie in juli 2021 had gepresenteerd om de uitstoot van broeikgasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent in te dijken (ten opzichte van 1990) en de EU op koers te houden om tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden.

Duitsland nam afstand

De lidstaten hadden over de verordening een compromis bereikt met het Europees Parlement. Daar keurde een meerderheid opgebouwd rond sociaaldemocraten, liberalen en groenen de deal vorige maand goed. De Duitse liberalen namen wel afstand van hun Europese fractiegenoten en stemden tegen, net als de CDU’ers en de meesten van hun fractiegenoten in de Europese Volkspartij (EVP).

De uitstaande stemming onder de lidstaten is de allerlaatste stap in het besluitvormingsproces en doorgaans een formaliteit. Net als de onderhandelaars van het Europees Parlement moeten die van de lidstaten er tijdens de onderhandelingen immers over waken dat ze voldoende rugdekking in hun instelling hebben voor de deal die ze aan het smeden zijn. Heel af en toe komt er nadien toch nog een kink in de kabel. Zo torpedeerde oud-bondskanselier Angela Merkel in de zomer van 2013 in extremis een akkoord met het Europees Parlement over ... de vermindering van de CO2-uitstoot van auto’s.