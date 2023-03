Marc Brys beseft dat het absoluut geen walk in the park wordt tegen Zulte Waregem: “Eerste helft in Waregem niet vergeten”

Zes dagen na het gelijkspel tegen Antwerp speelt OH Leuven opnieuw in het King Powerstadion. Dit keer nemen de troepen van Marc Brys het op tegen Zulte Waregem. “Het wordt een bijzonder moeilijke wedstrijd”, waarschuwt Brys. “Ik ben de eerste helft in Waregem niet vergeten. Ook al wonnen we finaal met 2-5.”

Als Marc Brys terugdenkt aan die eerste 45 minuten begin oktober in Waregem, heeft hij er slechts één woord voor nodig. “Dramatisch. Zo slecht. Gelukkig konden we het in de tweede helft in een mum van tijd recht zetten. Zulte Waregem heeft een goede ploeg met veel talent. Ik vergelijk het team met dat van KV Kortrijk. Ik wil me zeker niet in dekken. (glimlacht) Het wordt alleszins geen walk over. Zulte Waregem is slecht begonnen aan de competitie en betaalt daar nu nog steeds het gelag voor. Onze start was wel prima en nadien kregen we een terugval. We zullen met de juiste spirit moeten starten en hopelijk werkt de druk niet verlammend. Voetbal is een mentale kwestie. Zulte Waregem moet punten pakken in de strijd om het behoud. Wat er dinsdag in de bekerwedstrijd van Zulte Waregem tegen KV Mechelen - de rode kaart voor Ciranni - gebeurd is, creëert ongetwijfeld druk op de scheidsrechters. We zullen zelf efficiënt moeten zijn en opletten voor de sterkte van onze tegenstander op stilstaande fases. Zulte Waregem heeft acht doelpunten gemaakt bij dat soort fases. Ik denk niet dat één ploeg beter doet in de Jupiler Pro League.”

© BELGA

Losers

Marc Brys prikkelt het eergevoel van zijn spelers. “Ze willen niet als losers afgeschilderd worden. Ik weet wat de groep nodig heeft: een portie nijd. Ze moeten gezond geagiteerd zijn en hun trots staat op het spel. De spelersgroep vindt dat ze de laatste weken recht had op meer punten en betere resultaten. In deze fase van de competitie moeten we uitsluitend bezig zijn met resultaten en niet met de Europese Play-offs. Ik zal niet flauw doen: dat was het doel. Nu snakken we gewoon naar een overwinning.” Wat al geleden is van 13 januari tegen Westerlo.

Op aanvoerder Mathieu Maertens en topschutter Mario Gonzalez - die een hattrick scoorde in Waregem - kan OH Leuven dit weekend niet rekenen. “Mathieu is aan zijn achtste week van zijn revalidatie bezig. Op voorhand was de prognose tien weken en ik hoop dat het niet meer dan dat wordt. We moeten hem een beetje afremmen. Ik verwacht hem terug eind maart. Hij zit in de eerste fase van de looptrainingen, maar traint nog niet de groep. Met zijn duelkracht, scorend vermogen en infiltraties is hij een belangrijk wapen. Ook Gonzalez en Toku geraken niet speelklaar en ik reken ook volgende week niet op hen. Nachon Nsingi krijgt volop zijn kans en Nathan - Nathaniel Opoku - maakt kans op spelen. Hij debuteerde zondag tegen Antwerp en blokkeerde bij zijn invalbeurt. Hij verkrampte door de stress. Dat hij kan voetballen, daar twijfelt niemand. Hij heeft een bijzonder sierlijke stijl”, aldus Marc Brys in de aanloop naar de wedstrijd van zaterdagavond.