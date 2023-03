Novatus Miroshi verovert alle harten bij Essevee, met dank aan Mbaye Leye en Ally Samatta: “Zij zijn mijn ervaren gidsen in België”

Op zijn paspoort staat Novatus Dismas Miroshi, maar noem hem gerust Novatus. “In Israël was het Dismas en hier hoor ik vaak Miroshi, maar in mijn eigen land is het gewoon Novatus”, aldus de 20-jarige Tanzaniaan, die vorige zomer overkwam van Maccabi Tel Aviv. Aan de Gaverbeek blinkt hij uit in polyvalentie. “Ik kan zowel op de linkerflank, centraal in de defensie als op het middenveld uit de voeten, maar mijn lievelingspositie is toch gewoon defensieve middenvelder.”

Toch hoor je de minzame Tanzaniaan niet snel mopperen. Dit seizoen speelde hij dan ook al op heel wat verschillende posities. “Toen ik in België tekende, had ik best wel schrik voor blessures. Er wordt hier heel fysiek gevoetbald. Dat vroeg wel een aanpassing. Toch heb ik het enorm naar mijn zin bij Essevee. Ik geniet heel veel steun van de coach, hij is als een vader voor mij. Hij steunt me constant, maar durft ook rechtuit te zeggen wat er beter moet.”

Miroshi, excuus Novatus, heeft nog een extra steun en toeverlaat in ons land. “Ally Samatta, de spits van Genk, staat ook altijd voor me klaar. Ally en de coach zijn mijn ervaren gidsen in België. Als ik even de kans heb, ga ik op bezoek bij Ally in Genk. Hij speelt hier al verschillende jaren en weet als geen ander wat de Belgische competitie vergt van een voetballer. Zulke raad is voor mij goud waard.”

Hoewel hij best tevreden terugkijkt op zijn eerste maanden in België, beseft Novatus dat zijn team in woelige wateren verkeert. “De resultaten zijn inderdaad niet wat we ervan gehoopt hadden. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ons kunnen redden”, aldus de Tanzaniaanse international, die trouwens een verrassende naam dropt wanneer we polsen naar zijn jeugdidool. “Paul Scholes! Ik zag hem niet zo lang bezig als actieve speler, maar op het internet vond ik veel beeldmateriaal.”

50.000 volgers

Online blijkt Novatus zelf trouwens ook wel populair. Zo telt hij ruim 50.000 volgers op Instagram. “Voetbal is heel populair in Tanzania. Er spelen ook niet zoveel landgenoten in het buitenland. Soms heb ik het wel helemaal gehad met sociale media en dan verwijder ik al mijn accounts”, grijnst Novatus, voor wie discipline geen loos begrip is. “Na een match laat ik mijn gsm vaak bewust uit. De focus ligt dan op herstellen en rusten.”

“Toch heb ik nog vaak contact met mijn ouders, familie en vrienden”, blijkt Novatus een echte familieman. “Ik mis hen natuurlijk enorm. Zo is het al ruim zeven maanden geleden dat ik mijn ouders zag. Dat hoort er nu eenmaal bij als je het wil maken in het buitenland. Een profloopbaan vergt opofferingen. Zekerheid omtrent het behoud zou daarom een mooie beloning zijn, voor mezelf en voor de hele groep.”