Duitse modeketen Peek & Cloppenburg vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Duitse modeketen Peek & Cloppenburg - ook bekend als P&C - heeft bij een rechtbank in Düsseldorf bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd.

Het management wil het herstructureringsproces dat al in gang gezet werd versnellen. Alle 67 winkels en de webwinkel blijven open.

In januari kondigde P&C nog aan terug te keren naar België, met een winkel in het vernieuwde Westland Shopping Center in Anderlecht.