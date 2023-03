Gratis gas, water en elektriciteit: krakers palmen sociale woonblok in Gent in, bewoners zitten met de daver op het lijf

In een sociaal flatgebouw in Nieuw Gent spelen zich schrijnende taferelen af. Huurders zijn de wanhoop nabij omdat ze al maanden tussen de Oost-Europese krakers moeten leven. Het gebouw werkt als een magneet op krakers omdat ze in de leegstaande appartementen gratis elektriciteit en warm water vinden. “Ik ben bang, mijnheer. Maar ik kan nergens naartoe.”

Graffiti op de muren, slechte verlichting, stukgeslagen ramen, opengebroken sloten … Er hangt een grimmige sfeer in de gangen van Orion, een van de sociale flatgebouwen in Nieuw Gent. De deur van een leegstaand appartement staat wagenwijd open. Uit een andere deur komt luide muziek.

Buiten, aan de voet van de toren, ligt een smerig stort, bezaaid met zakken en troep die mensen gewoon over de balustrade naar beneden kieperen. De ratten trippelen erdoor. Grote houten planken waarmee leegstaande appartementen waren dichtgetimmerd, zijn losgebroken en zonder pardon naar beneden gekegeld.

Aan de voet van het flatgebouw ligt een stort. De krakers gooien hun afval zonder gêne gewoon over de balustrade. — © bst

Binnen zie je overal sporen van krakers. Er zouden 60 tot 90 krakers in het flatgebouw verblijven. — © bst

Magneet

Het gaat om een gebouw van de vroegere sociale woonmaatschappij WoninGent, nu Thuispunt Gent. Het flatgebouw is nog voor de helft bewoond door gewone sociale huurders, maar de jongste jaren zijn veel mensen vertrokken uit Orion.

Heel wat uitgeleefde appartementen kwamen leeg te staan omdat ze niet langer voldoen aan de normen en opgefrist moeten worden. Een groep Oost-Europese daklozen profiteerde van die leegstand en brak op een agressieve manier binnen in minstens twintig appartementen.

De cijfers variëren, maar er zouden momenteel vijftig tot wel negentig krakers in de toren zitten. Het flatgebouw werkt als een magneet. De gezinnen vinden er gratis gas, water en elektriciteit. Die nutsvoorzieningen werden nooit afgesloten omdat de appartementen nog opnieuw verhuurd moeten worden.

De woonmaatschappij timmerde lege appartementen dicht (links), maar de krakers braken ze weer open. — © bst

Planken worden gewoon losgebroken en opzijgezet. De sfeer in het gebouw is erg gespannen. — © bst

Buiten trippelen de ratten tussen het vuil. — © bst

Extreem

“De sfeer wordt nu echt extreem. Dit is compleet onhoudbaar”, zegt een vrouw van in de veertig die met haar twee zoons in Orion woont. “Ze bouwen feestjes ’s nachts, lopen te schreeuwen in de gangen en maken alles kapot. We hebben proberen praten en wat respect gevraagd, maar dat werkt niet. En wij maar correct alles betalen, terwijl zij het gewoon gratis nemen?”

Een andere huurster, een alleenstaande dame van in de zeventig, kan haar tranen maar net bedwingen. “Na 18 uur durf ik niet meer in de gang te komen, mijnheer. Ik ben bang. Maar wat moet ik doen? Ik kan niet naar de privémarkt.” Niemand durft met zijn naam in de krant, uit schrik voor gevolgen.

“Ze spreken geen Nederlands, geen Frans, geen Engels. Hun kinderen gaan niet naar school. Ze maken lawaai. Ik moet mijn televisie op het luidste zetten om haar te kunnen horen.”

Het gebouw werkt als een magneet omdat de krakers er gratis warm water en elektriciteit vinden. — © bst

De toestand is onhoudbaar, zeggen de resterende bewoners. Ze vragen dat er wordt ingegrepen. — © bst

Trucjes

De sfeer in het flatgebouw is erg gespannen. De woonmaatschappij probeert de lege appartementen af te sluiten met planken en speciale sloten.

Maar dat houdt de krakers niet tegen. Om te zien of een appartement bewoond is, kloppen ze vaak ’s avonds hardhandig op de deur. Reageert niemand, dan breken ze ’s ochtends binnen. Of tussen de deur wordt een papiertje gestoken. Blijft dat zitten, dan gaat de deur nooit open en woont er niemand.

Een ander trucje is de stroom uitschakelen in de zekeringkast naast een appartement. “Ik merkte het pas toen ik mijn televisie wou aanzetten”, zegt de alleenstaande dame. “Als ze zien dat niemand de stroom terug aanzet, dan weten ze dat er niemand woont.” Een andere bewoner kwam terug na een tijdje ziekenhuis en merkte dat er was binnengebroken. Zijn televisie was weg.

Voor de woonmaatschappij is het de eerste keer dat ze op deze schaal wordt geconfronteerd met krakers in een bewoond flatgebouw. Deze week heeft een rechter de uitzetting bevolen. De operatie wordt voorbereid om de groep krakers een van de komende weken uit Orion weg te krijgen.