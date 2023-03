Voortaan ook digitale handtekeningen mogelijk voor volksraadpleging

Gemeenten kunnen een volksraadpleging organiseren als die vraag wordt gesteund door 20 procent van de inwoners in een kleine gemeente. In een gemeente met tussen 15.000 en 30.000 inwoners moet het gaan om 3.000 handtekeningen. In gemeenten met meer dan 30.000 inwoners om 10 procent van de bevolking.

Die handtekeningen moesten tot nog toe fysiek worden verzameld. Voortaan kan dat ook digitaal, of via een combinatie van beide.

Een volksraadpleging kan enkel worden geformuleerd in vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord. Er moet ook telkens zes maanden verstrijken tussen twee raadplegingen, met een maximum van zes per bestuursperiode. In een periode van een jaar voor de lokale verkiezingen is het verboden.