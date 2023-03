Beterschap op komst? De Ketelaere verschijnt morgen nog eens aan de aftrap bij AC Milan: “Het is nu aan Charles”

Goed nieuws voor Charles De Ketelaere. De 21-jarige Rode Duivel mag zaterdag voor het eerst sinds eind januari nog eens aan een wedstrijd beginnen bij zijn club AC Milan. Dat vertelde zijn coach Stefano Pioli naar aanleiding van de wedstrijd tegen Fiorentina. “Brahim Diaz is geblesseerd, dus is het aan Charles”, aldus de coach.

De transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan is nog geen voltreffer geweest. Ondanks een degelijke start, kon onze landgenoot de hoge verwachtingen in Milaan nog niet inlossen. Het gebrek aan doelpunten en assists zorgden ook voor heel wat twijfels in het hoofd van onze landgenoot, die daarbovenop concurrent Brahim Diaz wel zijn kans zag grijpen bij de Rossoneri.

De laatste maanden moest De Ketelaere dan ook vrede nemen met enkele invalbeurten. Echt uitblinken deed hij daarin niet, maar de laatste wedstrijden was er toch blijk van beterschap. Al blijft het nog steeds wachten op zijn eerste doelpunt. Voor de wedstrijd tegen Fiorentina krijgt CDK nu de kans om zich nog eens vanaf de aftrap te tonen. Dat vertelde coach Stefano tijdens een persconferentie.

“Of dit het moment is voor De Ketelaere? Elke speler moet in elke wedstrijd het veld betreden alsof het zijn moment is om te schitteren. En in ieder geval liep Brahim Diaz een lichte knieblessure op, dus is het de beurt aan Charles. ”

Voor De Ketelaere is het de eerste keer sinds 29 januari (toen Milan met 5-2 verloor van Sassuolo, red.) dat hij nog eens in de basis mag starten. Afwachten of hij zijn eerste goal in Milanese loondienst kan maken.