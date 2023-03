Wagner-baas maakt zich klaar om Bachmoet voor zich te winnen: “Er is nog maar één route over”

Jevgeni Prigozjin, het hoofd van de Russische Wagner-groep, roept de Oekraïense president Volodomir Zelenski in een video op om zijn manschappen uit Bachmoet terug te trekken. Volgens Prigozjin is de stad bijna helemaal omsingeld. “Er is nog maar één route over, de tang wordt verder toegeknepen”, zegt hij.