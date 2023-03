N-VA vraagt externe audit van Senaat en zijn Pensioenkas na onthullingen over De Croo en Bracke

Na de onthullingen over de pensioenen van gewezen Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke dringt de N-VA-fractie in de Senaat aan op een onafhankelijke externe audit van de Senaat en zijn Pensioenkas. Fractieleider Karl Vanlouwe en eerste ondervoorzitter Andries Gryffroy hebben dit vrijdag in het beheerscomité gevraagd aan Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose.