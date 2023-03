Alex Murdaugh krijgt levenslang voor moord op vrouw en zoon

Alex Murdaugh is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn vrouw en zoon. Dat heeft de rechter in South Carolina net bekendgemaakt, na een proces dat de Verenigde Staten wekenlang in de ban hield.

Richard “Alex” Murdaugh (54) was donderdag al schuldig bevonden aan de moorden op zijn vrouw Maggie (52) en jongste zoon (22). Zij werden op 7 juni 2021 van dichtbij “geëxecuteerd” met een vuurwapen op het landgoed van de familie, vlakbij de hondenhokken. Murdaugh werd ook schuldig bevonden aan twee aanklachten in verband met wapenbezit.

Gelogen

De Amerikaan had gedurende het zes weken durende proces onschuldig gepleit, al had de telg uit een invloedrijke advocatenfamilie tijdens het proces wel toegegeven dat hij een reeks financiële misdaden had gepleegd om zijn opioïdenverslaving en dure levensstijl te bekostigen én dat hij loog over zijn alibi.

Die laatste bekentenis werd een van de sterkste bewijzen. De voormalige advocaat had beweerd dat hij de avond van de moorden niet bij de hondenhokken was geweest, maar veranderde zijn verklaring nadat de jury geluidsopnames te horen kreeg die hem net wel op die plaats delict plaatsten minuten voor de feiten. Dat Murdaugh over zoiets cruciaals loog, ondermijnde zijn geloofwaardigheid compleet bij de jury.

Levenslang

Hij riskeerde voor beide moorden telkens dertig jaar celstraf, zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Rechter Clifton Newman maakte tijdens het voorlezen van het vonnis duidelijk dat ook hij geloofde dat Murdaugh gelogen had in zijn getuigenis. Hij vond het dan ook niet meer dan logisch dat hij de man een levenslange gevangenisstraf oplegde. Murdaugh werd meteen daarna de zaal uitgeleid en wordt meteen naar de gevangenis overgebracht.