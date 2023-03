Daarom betoogden zij: “Een boer mag geen boer meer zijn”

“Meer ademruimte nodig”

Jana Van Vlaanderen komt uit een boerenfamilie met verschillende boerderijen. “Ik ben hier vandaag omdat de jonge boeren met de huidige regels geen toekomst hebben”, zegt ze. “Die regels moeten veranderen. We hebben meer ademruimte nodig.”

“Een boer mag geen boer meer zijn”

Veeteler Marc Cools uit Loenhout stond even vast in de Rogiertunnel, maar dat maakte hem niet minder vastberaden. “Een boer mag geen boer meer zijn”, zegt hij. “Het is nu allemaal administratie. Dat moet makkelijker. Door al die miserie wil mijn zoon het bedrijf niet overnemen. Mijn familiebedrijf, waar mijn grootouders ooit mee begonnen zijn, staat nu te koop. En veel potentiële kopers zijn er niet.”

“De politici hebben slechte plannen”

Jef Herrygers (26) is melkveehouder uit Arendonk. “De politici hebben slechte plannen. Ze moeten hun verstand gebruiken, luisteren naar de noden van de landbouw, en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goedkeuren.”

“Boeren zullen altijd nodig zijn”

“Boeren zullen altijd nodig zijn”, zegt akkerbouwer Ronny. “Ze zeggen dat wij te veel produceren, maar hebben ze al eens naar de fabrieken en de industrie gekeken? Die stoten veel meer uit. CD&V zegt wel dat ze het beste met ons voorhebben maar ze voeren de Europese regels wel uit. Ik denk dat alleen Vlaams Belang echt met ons inzit.”

“Natuurlijk zitten wij in met het klimaat”

“Dat de politici vandaag hun boerenverstand maar eens gebruiken”, zegt Jorien Van Herck (26), varkensboer uit Brecht. “We hopen op een akkoord met zo weinig mogelijk impact op onze sector. Natuurlijk zitten wij ook in met het klimaat, wij zijn de eerst slachtoffers. We willen ons zeker aanpassen, maar het moet leefbaar blijven.”

“Als alle boeren morgen verdwijnen is het stikstofprobleem niet opgelost”

Hendrik van Immerseel, pluimveehouder uit Turnhout kwam als een van de eerste aan in Brussel. “Mijn bedrijf wordt bedreigd door sluiting. Ik ben een van de 49 piekbelasters, of toch volgens Demir. Als alles boeren morgen verdwijnen is het stikstofprobleem niet opgelost. Het is hen gewoon om de grond te doen, dat is alles.”

“Is de veestapel te groot? Niet per se”

“De laatste twintig jaar leveren we al heel wat inspanningen”, zegt Rik Bogaert, varkenshouder uit Ledegem. “Als er nog meer gevraagd wordt, zal dat nog moeilijk haalbaar zijn. Bovendien is het wrang als je ziet wat van de industrie verwacht wordt. Onze normen voor nieuwe vergunningen zijn veertig keer zo streng. Er moet een billijk compromis komen. Vandaag trekken we naar Brussel om te tonen dat we niet over ons heen laten lopen. Wij willen niet de makkelijkst aan te pakken sector zijn. Kijk ook naar wat er van stikstof uit het buitenland komt binnengewaaid, en van de industrie.”

“Ik vind niet dat de veestapel per se te groot is”, vervolgt hij. “Ja, er is vervuiling en export omdat we meer dan zelfvoorzienend zijn. Maar dat is toch ook zo in de industrie? Denk aan de staalproductie. Bovendien krijgen we simpelweg niet alle soorten vlees van het varken in Vlaanderen verkocht. Of in het barbecueseizoen zijn plots bepaalde stukken erg populair. We stellen ons daar op af, bijvoorbeeld door export. Vroeger ging men nog naar de boer om eten. Die tijd is voorbij. Mensen hebben een druk leven en kiezen voor de supermarkt om inkopen te doen. Mensen staan er iets verder vanaf.”

“Dit is niet zomaar een uitstap naar Brussel”

“Ik wil heel graag het varkensbedrijf van mijn ouders in Borgloon overnemen”, zegt boerin Anne Haesen. “Maar dat kan nu echt niet, gewoon omdat het niet lukt omwille van alle mogelijke onzekerheden. Ik weet niet of de politiek beseft hoe moeilijk ze het voor jonge boeren maken. Dit is voor ons niet zomaar een uitstap naar Brussel. Vanochtend zijn we extra vroeg opgestaan om de dieren te verzorgen en als we terugkeren straks, is dat niet anders. Maar dit is te belangrijk om afwezig te blijven.”