Foxconn bouwt nieuwe iPhone-fabriek in India

Foxconn is de grootste leverancier van Apple. De jongste maanden had het bedrijf te maken met forse productiestoringen in zijn gigafabriek in het Chinese Zhengzhou. Die kreeg onder meer te maken met coronabesmettingshaarden en massaprotesten tegen de werkomstandigheden. Daarbovenop komen nog eens aanhoudende spanningen tussen China en de Verenigde Staten, waardoor Apple zijn productieketen wil verbreden buiten China.

Volgens de regeringsleider van Karnataka, Basavaraj Bommai, zal de nieuwe fabriek 100.000 nieuwe banen creëren. De aankondiging komt er terwijl Foxconn-baas Young Liu op bezoek is in de regionale hoofdstad Bangalore. Eerder deze week ontmoette hij al Indiaas premier Narendra Modi.

Donderdag had Young Liu al een akkoord ondertekend om in de naburige deelstaat Telangana een fabriek voor elektronische componenten neer te poten. Ook die zou 100.000 jobs met zich meebrengen.

Foxconn beschikt sinds 2019 al over een Apple-fabriek in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. Daarnaast produceren ook twee andere Taiwanese groepen, Wistron en Pegatron, voor het Amerikaanse concern in India. Samen zijn de Indiase sites volgens Bloomberg goed voor minder dan 5 procent van de totale productie van Apple.