Pep Guardiola ziet in Vincent Kompany zijn ideale opvolger: “Het staat in de sterren geschreven dat hij coach van Manchester City wordt”

Binnen twee weken kijkt Manchester City het Burnley van Vincent Kompany in de ogen in de FA Cup. Reden genoeg voor Pep Guardiola om al eens vooruit te kijken naar de terugkeer van zijn poulain naar Manchester. De Spaanse schuwde de complimenten niet: “Vroeg of laat zal hij hier terug aan de slag zijn.”

Met onderscheiding afgestudeerd aan de Pep Guardiola-school. Een diploma die zowel Mikel Arteta en Vincent Kompany op zak hebben. Terwijl Arteta een zwalpend Arsenal heeft getransformeerd in de topclub van weleer en samen met Manchester City strijdt om de landstitel, doet Vincent Kompany de monden openvallen bij Burnley.

In een mum van tijd heeft Kompany daar de speelstijl veranderd en van Burnley een attractieve ploeg gemaakt. Burnley staat dan ook stevig aan de leiding in de Championchip en ook in de FA Cup deden Kompany en co. het verre van onaardig. Het schopte het tot in de kwartfinales waar nu Manchester City wacht. Een terugkeer van de leerling naar de school waar hij alles geleerd heeft.

Leermeester Pep Guardiola keek op zijn wekelijkse persbabbel dan ook al uit naar de terugkeer van Kompany naar Manchester City. De Spaanse coach liet zijn appreciatie voor het werk van onze landgenoot nog maar eens blijken. “We staan nu in de kwartfinales van de FA Cup en krijgen een geweldige kans om de halve finales te bereiken. Maar dan zullen we wel voorbij Vinny en zijn team moeten”, vertelde Guardiola. “ Ik ben onder de indruk van wat hij heeft gedaan bij Burnley. Vooral de consistentie die hij daar heeft gebracht. De Championship is zo moeilijk door het aantal wedstrijden. Maar hun consistentie is voorlopig ongelofelijk. Ze staan erg dicht bij de promotie naar de Premier League.”

Terug naar het nest

Voor zowel Kompany als Guardiola wordt het dus een speciale wedstrijd. “Persoonlijk ben ik erg blij met zijn succes en wat hij doet in Burnley. Ik denk dat alle fans blij zijn dat hij hier terug is. Vroeg of laat zal hij hier terug aan de slag zijn. Hij is voorbestemd om coach te worden van Manchester City. Dat staat in de sterren geschreven. Het gaat gebeuren. Vraag me niet wanneer, maar het zal zeker gebeuren.”

