Nieuwe vogelziekte die ontstaat door plastic ontdekt

De ziekte plasticosis komt doordat vogels plastic eten. Wetenschappers hebben het bij jonge vogels ontdekt. Ze denken dat de vogels als kuiken delen van plasticafval als eten hebben gekregen. Ouders zouden dat per ongeluk bij het eten hebben gedaan.

De wetenschappers onderzochten het gevolg van verschillende eenheden plastic in het eerste deel van de maag van een vogel. Dat deden ze bij zeevogels in Australië. Plasticosis is de eerste ziekte die door plastic wordt veroorzaakt die bij wilde dieren is ontdekt.

Uiterlijk gezond, vanbinnen doodziek

Het onderzoek stelde vast dat kleine stukjes plastic in de maag van een vogel zijn spijsvertering doen ontsteken. Als het spijsverteringsstelsel constant ontstoken blijft, kan dat beschadigingen geven, zoals uitval van de buisvormige klieren. Dan zijn vogels kwetsbaarder voor infecties en parasieten, maar kunnen ze ook moeilijker hun eten verteren en vitamines opnemen.

Natuurlijke materialen, zoals puimstenen, zorgden niet voor een ontsteking. Daardoor geloven de wetenschappers dat de aandoening echt door plastic ontstaat. “Dit is de eerste keer dat hun maag zo onderzocht is”, zegt Alex Bond, curator van het museum. “Het laat zien dat de consumptie van plastic deze vogels serieus leed kan geven. Van buiten zien ze er misschien goed uit, maar vanbinnen voelen ze zich niet zo goed.”

Hoewel ze alleen zeevogels in Australië hebben onderzocht, denken de wetenschappers dat het waarschijnlijk is dat andere vogelsoorten ook plasticosis hebben. De onderzoekers zeggen dat ze meer onderzoek nodig hebben om uit te vinden hoeveel vogels de ziekte hebben.

