België draagt veldhospitaal in rampgebied over aan Turkije

In de loop van volgende week neemt Turkije de regie in handen van het veldhospitaal in Kirikhan, dat ons land ter plaatse stuurde om slachtoffers van de zware aardbevingen te verzorgen. Er zijn immers opnieuw voldoende Turkse dokters en verpleegkundigen beschikbaar. De overdracht zal evenwel geleidelijk gebeuren, tot wanneer het bestaande ziekenhuis in Kirikhan opnieuw volledig operationeel is, meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Het is intussen bijna een maand geleden dat Turkije en Syrië werden opgeschrikt door de aardbevingen, die intussen aan meer dan 50.000 mensen het leven hebben gekost en waarbij tienduizenden gewonden vielen. Ons land stuurde daarop een veldhospitaal naar Kirikhan, met de afspraak dat het Belgisch team enkele weken ter plaatse zou blijven, afhankelijk van de nood.

Het veldhospitaal – zowat een voetbalveld groot – was op 16 februari operationeel, met meer dan zeventig Belgische hulpverleners, onder wie vele vrijwilligers en medisch personeel van Defensie. Maar omdat er nu voldoende Turkse dokters en verpleegkundigen beschikbaar zijn, vroeg Turkije deze week aan België om het veldziekenhuis over te nemen. Ons land stemde daarmee in, aldus het kabinet-Vandenbroucke.

Vijf baby’s

In het veldhospitaal zijn de voorbije weken vijf baby’s ter wereld gebracht. Het was de bedoeling minstens honderd patiënten per dag te behandelen – met een capaciteit om twintig mensen voor observatie te laten overnachten – maar dat aantal liep een pak hoger op. Tot donderdag werden 2.379 patiënten verzorgd.

In het veldziekenhuis is ook een specifieke zogenaamde ‘mother and child’-afdeling. De Belgische hulpverleners brachten er vijf kinderen ter wereld, die vandaag in uitstekende gezondheid verkeren, luidt het.

Heropbouw

Het lokale ziekenhuis in Kirikhan komt geleidelijk weer op gang. Zo zijn de spoedafdeling en het laboratorium opnieuw geopend. Andere afdelingen zoals dialyse zullen dat de komende dagen doen. Het B-FAST-team en het personeel van het lokale ziekenhuis stellen echter vast dat de lokale bevolking het veldziekenhuis verkiest boven mogelijk instabiele gebouwen. Daarom zal Turkije het Belgische veldziekenhuis in Kirikhan ook de volgende maanden blijven gebruiken. Eenmaal het Turkse ziekenhuis in Kirikhan weer volledig operationeel is én helemaal veilig heropgebouwd, kunnen de activiteiten weer verhuizen.

België schenkt het veldziekenhuis en een deel van de medische apparatuur aan Turkije. Dat geldt ook voor de waterzuiveringsinstallatie naast het veldziekenhuis. Volgende week donderdag gebeurt de eigenlijke overdracht en vertrekt het B-FAST team. Er blijft wel een kleine Belgische logistieke ondersteuning ter plaatse om de overgang op te volgen en de repatriëring van resterende apparatuur in goede banen te leiden.