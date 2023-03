Europese Commissie houdt regels voor buitenlandse missies personeel tegen het licht

De Europese Commissie is de richtsnoeren voor haar personeel over buitenlandse missies tegen het licht aan het houden. Dat heeft de Commissie vrijdag aangegeven in antwoord op vragen over de gratis vluchten met Qatar Airways die een directeur-generaal de voorbije jaren heeft gemaakt.

Nieuwssite Politico berichtte deze week dat de baas van het directoraat-generaal Transport, Henrik Hololei, tussen 2015 en 2021 negen gratis vluchten met Qatar Airways heeft genomen. De meeste vluchten vonden plaats op een moment dat de Commissie over een luchtvaartakkoord met Qatar onderhandelde. Twee vluchten werden rechtstreeks betaald door de Qatarese overheid, andere door lobbygroepen en organisatoren van conferenties.

De standaardregel is dat de Commissie zelf haar reiskosten betaalt, zo legde de woordvoerder bevoegd voor personeelszaken vrijdag uit, maar in bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat een organisator voorstelt om de kosten deels of volledig te dekken. In eerste instantie wordt er dan een analyse van mogelijke belangenconflicten gemaakt en, indien er zich geen probleem stelt, moeten de kosten nadien in een intern systeem gedeclareerd worden.

Die analyse is destijds gemaakt en mogelijke belangenconflicten werden uitgesloten. “Dat is waarom de betrokken missies zijn goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke regels”, zo verklaarde de woordvoerder tijdens de dagelijkse persbriefing.

Het neemt niet weg dat de Commissie sinds eind vorig jaar de richtsnoeren voor buitenlandse missies aan het herzien is. Die herziening werd in eerste instantie gelanceerd in het kader van het streven naar vergroening, aldus de zegsman, maar de Commissie grijpt de gelegenheid aan om ook de dimensie van mogelijke belangenconflicten opnieuw te bekijken en na te gaan of de bestaande regels aangepast moeten worden.

“We zijn bezig om de regels te versterken en verduidelijken. De analyses die destijds zijn gemaakt gebeurden op basis van de gegevens die toen beschikbaar waren en hielden rekening met desinformatie en context op het moment dat deze missies hebben plaatsgevonden”, voegde de adjunct-woordvoerster van de Commissie toe. “Nu gaan wij uiteraard rekening houden met nieuwe elementen die ons doen voornemen om de regels over belangenconflicten bij buitenlandse missies veel duidelijker te maken voor onze personeelsleden”.

In afwachting hebben een aantal leden van de groene fractie in het Europees Parlement de Commissie een aantal vragen voorgeschoteld over de kwestie. “Het is onaanvaarbaar wanneer een functionaris van de Commissie gratis vluchten van tienduizenden euro’s aanvaardt van lobbyorganisaties. Tijdens onderhandelingen kan dit neerkomen op poging tot omkoping en zou dit onderzocht moeten worden”, reageerde Duits Europarlementslid Daniel Freund.

Het onderzoek van Politico vond plaats tegen de achtergrond van Qatargate, het grootschalige onderzoek naar een corruptieschandaal waarbij derde landen de besluitvorming in het Europees Parlement zouden hebben proberen te beïnvloeden door mensen met een strategische positie grote geldbedragen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Qatar en Marokko worden genoemd.