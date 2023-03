Russisch politicus voor rechter verschenen wegens “noedelprotest” tijdens toespraak Poetin

Abdalkin is een communistische regionale wetgever uit de regio Samara, ongeveer 1.000 kilometer ten zuidoosten van Moskou. De politicus nam een video op van zichzelf terwijl hij naar de landelijke toespraak van president Poetin op tv keek, kort voor de verjaardag van de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne.

In de video, die Abdalkin op YouTube heeft geplaatst, heeft hij noedels aan zijn oren hangen terwijl hij sarcastisch zijn “volledige steun” uitspreekt voor het “geweldige optreden” van Poetin. De Russische taal kent een uitdrukking, “noedels aan iemands oren hangen”, wat zo veel betekent als “iemand voorliegen”.

In de toespraak verdedigde president Poetin herhaaldelijk de inval van Rusland in Oekraïne en beschuldigde hij het Westen ervan, zoals hij in het verleden herhaaldelijk heeft gedaan, “de oorlog te zijn begonnen”.

Hoewel Abdalkins satirische pastaprotest online steun vond, stuitte het al snel op kritiek van politici. De Russische Communistische Partij, die eigenlijk als loyaal aan het Kremlin wordt beschouwd, bekritiseerde Abdalkin en distantieerde zich van zijn acties.