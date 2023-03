Hooggerechtshof van Sri Lanka legt verkiezingen op, tegen advies van president in

Het Hooggerechtshof van Sri Lanka heeft de regering opgedragen de lokale verkiezingen te houden, tegen het besluit van president Ranil Wickremesinghe in. Hij had de economische crisis aangevoerd als reden voor uitstel. Een definitief besluit over de nieuwe verkiezingsdatum wordt volgende week genomen, aldus de verkiezingscommissie.

Het Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof van het land, heeft het ministerie van Financiën gelast geld beschikbaar te stellen voor de verkiezingen, die oorspronkelijk gepland waren op 9 maart, maar vorige week voor onbepaalde tijd werden uitgesteld toen de regering weigerde ze te financieren.

Het hof vaardigde een verbod uit waarbij de minister van Financiën en president Wickremesinghe belet worden om middelen in te houden die in de begroting van 2023 zijn toegewezen voor de organisatie van lokale verkiezingen. Wickremesinghe had gezegd dat het door een ongekende economische crisis getroffen eiland de middelen nodig had om de salarissen en pensioenen te financieren.

Het gaat dus om lokale verkiezingen, de eerste test voor Wickremesinghe sinds zijn verkiezing door het parlement.

Maanden van protest en politieke onrust leidden in juli tot de afzetting van Gotabaya Rajapaksa nadat een woedende menigte zijn ambtswoning had bestormd. Hij krijgt de schuld van de crisis in het land: vorig jaar had Sri Lanka te kampen met ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en geneesmiddelen en lange stroomonderbrekingen.

De verkiezingen worden door velen gezien als een de facto referendum over de impopulaire bezuinigingsmaatregelen die zijn opgelegd om een reddingsplan van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) veilig te stellen.

De centrale bank van Sri Lanka heeft vrijdag onder druk van het IMF haar belangrijkste rentetarief met 100 basispunten verhoogd tot 16,5 procent, het hoogste tarief in 22 jaar. De verhoging is bedoeld om de “voorafgaande acties” mogelijk te maken die nodig zijn om het reddingspakket van 2,9 miljard dollar, waarover nog wordt onderhandeld, vrij te maken, aldus de centrale bank.

Parlementsleden van de oppositie hebben Wickremesinghe ervan beschuldigd de economische crisis te gebruiken als excuus om de democratie te saboteren door verkiezingen uit te stellen.