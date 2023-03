Minstens twaalf doden bij explosie aan oliepijplijn in Nigeria

Het ongeval gebeurde in Rumuekpe in de staat Rivers, aan de kust van de Atlantische Oceaan. Verwacht wordt dat de dodentol nog zal oplopen. De schade voor het milieu is voorlopig onduidelijk. In het verleden leidden gelijkaardige incidenten vaak tot grote bosbranden en watervervuiling.

Nigeria is een van de grootste olieproducenten van Afrika. Het grootste deel van de opbrengst verdwijnt echter in de zakken van corrupte overheidsdiensten. De bevoking van de Nigerdelta, waar de meeste olie geproduceerd wordt, is dan ook grotendeels arm en de olieproductie beperkt ook hun mogelijkheden rond landbouw en visserij.

De diefstal van olie uit pijpleidingen, om die vervolgens in vaak gevaarlijke illegale raffinaderijen te verwerken, komt vaak voor. Vaak leiden die praktijken tot onploffingen. In 1998 kwamen meer dan 1.000 mensen om het leven toen ze olie uit een beschadigde pijpleiding aan het scheppen waren.