Na juridische lijdensweg van vier jaar: rechter buigt zich over zaak van juwelier Filip (54) die overvaller doodschoot

De bewuste 7 juli 2018 vielen twee gemaskerde mannen de juwelierszaak in Oostakker binnen. Moens kreeg een kalasjnikov tegen de slaap. Zijn zus en hun 88-jarige vader kregen ook slaag. De overvallers pikten voor een half miljoen euro aan juwelen.

Terwijl ze wegreden met een motorfiets, schoot Moens een van de twee in de rug. De juwelier had zelf een vergund wapen in zijn bezit en opende daarop het vuur. Drie schoten loste de juwelier en één daarvan was fataal voor de 23-jarige overvaller.

De andere overvaller werd veroordeeld tot acht jaar cel. Maar parallel met dat dossier volgde een onderzoek naar Moens zelf voor poging doodslag. Een juridische lijdensweg van vier jaar volgde. De raadkamer besliste in juni daarop om hem vrij te spreken, maar daartegen volgde beroep.

De kamer van inbeschuldigingstelling kwam aan zet en oordeelde anders in december. Een serieuze slag voor Moens. De juwelier moest zich wel voor de rechter verantwoorden, maar voor “uitgelokte doodslag.” De juwelier riskeert zo geen dertig jaar cel, maar maximaal vijf jaar.

In de Gentse rechtbank wordt het dossier maandag ingeleid. Conclusietermijnen zullen tijdens de zitting worden bepaald. De behandeling ten gronde volgt later. Moens advocaat Walter Van Steenbrugge gaf eerder aan voluit voor de vrijspraak te blijven gaan.