Bart De Wever richt pijlen op woke: “Het dreigt onze samenleving naar de rand van een burgeroorlog te brengen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever richt zijn pijlen op Woke. In zijn nieuwste boek met de titel “Over woke” fileert hij wat hij de “zelfvernietigingsoorlog die een flink deel van de intellectuele elite voert tegen de moderne, westerse samenleving”. Zijn antwoord op die beweging zou niet mogen verrassen: een zelfbewuste Vlaamse natiestaat. “Als we niet opletten zitten we over tien jaar met Amerikaanse toestanden.”