Ouders stellen zich burgerlijke partij nadat baby sterft na incident bij onthaalmoeder: “Ze willen geen wraak maar duidelijkheid”

Het meisje van 6 maanden oud dat maandag zwaargewond raakte tijdens een incident bij haar onthaalmoeder in Kessel-Lo, is overleden. De ouders stellen zich burgerlijke partij om betrokken te worden bij het onderzoek. “Ze willen geen wraak, wél willen ze weten wat er juist gebeurd is”, klinkt het bij hun raadsman.

Verdriet en medeleven. Dat is wat overheerst in de ruime omgeving van Tweebunders in Kessel-Lo, waar het zes maanden oude meisje maandag een fatale val maakte in de opvang bij de onthaalmoeder. Terwijl die het meisje verzorgde, zou het uit haar armen op de verzorgingstafel gevallen zijn. De baby was meteen bewusteloos. Ze werd met een schedelfractuur en hersenbloeding afgevoerd naar het ziekenhuis.

Drie dagen heeft het kleine meisje in een kunstmatige coma nog gevochten voor haar leven. Maar donderdag bleken de verwondingen toch te zwaar. “Verschrikkelijk”, is het enige wat je de mensen in de omgeving hoort zeggen.

De ouders van het meisje verliezen door het ongeluk hun eerste kindje. “De voorbije dagen leefden ze op adrenaline. De echte schok moet wellicht nog komen”, zegt hun raadsman Pascal Nelissen Grade. “Momenteel heerst bij hen ook nog heel wat onbegrip, want eigenlijk weten ze ook helemaal niet wat er nu juist gebeurd is. Ze weten enkel wat de media schreef, en dat is niet veel.”

De voorbije dagen kregen de ouders verschillende hypothesen te horen. Zoals het parket woensdag communiceerde, zijn er twijfels over het verhaal van de onthaalmoeder omdat het niet overeenstemt met de bevindingen van de wetsdokter. Ook de ouders zelf kregen tegenstrijdige dingen te horen. “Zo vingen ze op dat hun dochtertje op de grond gevallen zou zijn, terwijl de officiële instanties communiceerden dat ze op de hoek van de verzorgingstafel is gevallen”, zegt de raadsman. “Verschillende dingen dus, en mijn cliënten willen gewoon duidelijkheid.”

LEES OOK. Baby die schedelfractuur opliep na val bij onthaalmoeder is overleden

“Als kersverse ouder je kind aan een onthaalmoeder geven, dat vergt een enorme vertrouwensrelatie”, gaat de raadsman verder. “Die hadden ze met de onthaalmoeder. Ook na de berichten over tegenstrijdige verklaringen en bevindingen, gaan ze nog steeds uit van een ongeval. Dat ze zich burgerlijke partij stellen, is niet uit verwijt. Ze willen zeker geen wraak. Het doel is enkel en alleen inzage te krijgen in het dossier. Ze willen begrijpen hoe het kon dat de onthaalmoeder hun dochter liet vallen. Want een kindje valt niet zomaar uit de armen.”