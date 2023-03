Brand uitgebroken in brandstofdepot in Indonesië: minstens 14 doden en 42 gewonden

In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn minstens veertien doden en 42 gewonden gevallen bij een brand in een opslagplaats voor brandstof. Dat heeft het leger vrijdag meegedeeld.

De brand was uitgebroken in een brandstofdepot dat door het staatsbedrijf Pertamina wordt beheerd. Foto’s en video’s op sociaalnetwerksites laten een felle brand en een grote rookwolk zien. Bewoners van de nabijgelegen huizen sloegen in paniek op de vlucht.

De brandweer heeft het vuur onder controle gekregen.