Grondwettelijk Hof keurt omstreden Irandeal dan toch goed, gevangenenruil met Olivier Vandecasteele kan doorgaan

Het Grondwettelijk Hof heeft de controversiële Irandeal dan toch goedgekeurd. Dat verdrag, dat de overdracht van gevangenen tussen Iran en België regelt, is van groot belang in de zaak van OIivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel. Een uitlevering lijkt nu een stap dichter bij, al stelt het Grondwettelijk Hof wel enkele voorwaarden.

De Kamer zette halverwege 2022 het licht op groen voor een verdrag met Iran dat een gevangenenruil mogelijk moet maken. Het verdrag moest met name de vrijlating van Olivier Vandecasteele faciliteren: die Belgische ngo-medewerker zit al meer dan een jaar opgesloten in Iran, en zou daar tijdens een schijnproces veroordeeld zijn tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor spionage.

In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een (verijdelde) terreuraanslag in Parijs.

Deal aangevochten

Het verdrag was echter controversieel, omdat er geen garantie zou zijn dat Assadi in Iran het vervolg van zijn straf zal uitzitten. De Iraanse oppositiebeweging NCRI, een Britse ngo, en verschillende internationale bekende koppen – zoals de Colombiaanse ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt – trokken daarom naar het Grondwettelijk Hof.

Dat schorste in december een deel van de Irandeal om de overbrenging van Assadi te verhinderen. Als de Iraanse autoriteiten de man vrijlaten, zou dat volgens het Hof immers het recht op leven schenden van de personen die aan de geplande aanslag zijn ontsnapt.

Groen licht, maar met voorwaarden

In haar beslissing ten gronde heeft het Grondwettelijk Hof nu echter beslist om de deal toch goed te keuren. De Belgische overheid moet bij een eventuele uitlevering wel door een rechtbank van eerste aanleg laten beslissen “of de plicht tot bescherming opweegt tegen het recht op leven en het recht menselijke waardigheid”. De potentiële slachtoffers moeten ook op de hoogte worden gebracht van een eventuele uitlevering, “zodat zij efficiënt een onderzoek naar de wettelijkheid van dat oordeel kunnen aanvragen bij de rechtbank van eerste aanleg”.

De beslissing lijkt dus goed nieuws voor Vandecasteele, al staat de deur wel open voor een nieuwe rechtsgang als en wanneer de Belgische overheid effectief beslist om Assadi uit te leveren.