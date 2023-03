Brian Riemer is naast trainer ook hobbykok, oud-leerkracht én single: “Een Belgische vrouw? Ik ben getrouwd met Anderlecht”

Brian Riemer (44) blies Anderlecht nieuw leven in. Iedereen kent de Deense RSCA-coach ondertussen van zijn persconferenties over tactiek en pressing, maar voor het overige is zijn Wikipedia-pagina zo goed als leeg. Wat blijkt? Riemer gaf ooit les aan achtjarigen, is een fervent hobbykok en hielp Christian Eriksen terugkeren na zijn hartaanval. Oh ja, hij is ook single. “Toch zul je me nooit betrappen met een takeawaymaaltijd.”