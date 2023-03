De alternatieve wedstrijdvoorbereiding van AA Gent-verdediger Jordan Torunarigha: “Slimani, die ken ik van FIFA”

Jordan Torunarigha in duel met Bruggeling Ferran Jutgla, die in de ‘FIFA’-games wellicht minder goed scoort op kopduels dan de Gentse Duitser. — © Isosport

Jordan Torunarigha heeft momenteel al 23 competitieduels op zijn teller staan en dat is meteen het hoogste aantal in zijn profloopbaan. “Het is de eerste keer dat ik zo veel matchen heb gespeeld, soms waren het er zelfs twee in één week. Het is niet altijd even makkelijk, maar als je aan de top wil spelen, hoort dit er ook bij.”

“Anderlecht wordt een harde match”, beseft Jordan Torunarigha. De 25-jarige verdediger is duidelijk op zijn hoede voor de komst van paars-wit. “Ze zijn misschien niet zo goed als vorig seizoen, maar ze hebben veel kwaliteiten en beschikken nu ook over een ervaren spits. We moeten toch vooral naar onszelf kijken. Nee, we bespraken hun spelers nog niet, maar ik ken Slimani van FIFA (de game, red.) en hij heeft daar heel goede statistieken.”

Toen Torunarigha begin 2022 op huurbasis overkwam van Hertha Berlijn, wilde hij vooral zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Dat lukte meteen aardig en sinds hij vorige zomer definitief zijn lot verbond aan de Buffalo’s, speelde Torunarigha meer wedstrijden dan ooit tevoren. 23 competitieduels, acht Europese partijen en één bekerwedstrijd later klinkt Torunarigha nog heel hongerig. “Ik wil nog meer. (lacht) Het is de eerste keer dat ik zo veel matchen heb gespeeld, soms waren het er zelfs twee in één week.”

“Dat is wel nieuw voor mij”, geeft de 25-jarige centrale verdediger toe. “Het is niet altijd even makkelijk, maar als je aan de top wil spelen, hoort dit er ook bij. Het is een fijne ervaring. Twee matchen in een week spelen betekent anderzijds ook dat je minder kunt trainen. Genk doet het dit jaar natuurlijk super, maar zij zijn al een poosje uitgeschakeld in de beker en spelen ook niet Europees. Dan kun je niet klagen over vermoeidheid. Dat is een wereld van verschil.”

Wanneer gevraagd naar een oorzaak van die verhoogde fysieke beschikbaarheid moet Torunarigha niet lang nadenken. “Ik werk heel hard met de fysio’s en zij behandelen me formidabel. Je moet je lichaam goed verzorgen. Vroeger was ik soms te verlegen en durfde ik het niet te zeggen wanneer ik pijn voelde. Nu zeg ik het meteen als ik pijn voel. Voeding is ook een groot aandachtspunt: vroeger dronk ik amper, nu hebben we geregeld hydratatietesten en ik scoor nu ook veel beter op dat punt.”

“Dit seizoen kennen we nog te vaak ups en downs. Als we met ons drietjes achterin ons topniveau halen, kunnen we ook makkelijker de nul houden. Mike en Joseph kampten minder met blessures, maar dit seizoen moesten we toch ook al eens vaker de defensie wijzigen. Dat was vorig jaar minder het geval en toen konden we vaker de nul houden.”

Toch is het niet helemaal nieuw voor Torunarigha, zo’n overvolle ziekenboeg. “In Berlijn hebben we ook eens zo’n periode gekend toen we in de Europa League speelden. Dit seizoen wilden we eigenlijk ook nog verder gaan in de beker. Op Union gaven we alles, maar er zat niet meer in. We willen altijd voluit gaan en soms is beter niet mogelijk. Tegen Club had ik het ook wel lastig, logisch als je enkele dagen eerder 120 minuten hebt gespeeld. Nu voel ik me weer 100 procent.”