President Biden huldigt vergeten Afro-Amerikaanse held (83) uit Vietnamoorlog

“We vieren een ware held van onze natie”, aldus Biden toen hij Davis de Medal of Honor overhandigde. De president onderstreepte dat de veteraan is opgegroeid in het raciaal gesegregeerde Amerika en dat hij ervoor gekozen had een land te dienen “dat op veel plaatsen weigerde mensen zoals hem te dienen”.

Als een van de eerste zwarte officieren in de Amerikaanse special forces onderscheidde Davis zich door zijn moed en onverschrokkenheid op 17 en 18 juni 1965 in de Bong Son, een regio in het oosten van Vietnam, aldus het Witte Huis. Biden zette de heldendaden van Davis dan ook in de verf, door te benadrukken hoe hij een aanval leidde van een groep Zuid-Vietnamese strijders en hoe hij, ook al was hij zelf gekwetst, gewonde strijdmakkers op zijn rug droeg tot ze in veiligheid waren. De Amerikaanse president betreurde echter dat zijn acties niet onmiddellijk de Medal of Honor hebben opgeleverd, omdat het Amerikaanse leger het betreffende dossier twee keer verkeerdelijk had opgeborgen.

Verwijzend naar het zeer lange tijdsverloop tussen de wapenfeiten en zijn onderscheiding wordt regelmatig gesuggereerd dat Davis het slachtoffer is geweest van racisme. Zelf verklaarde Davis donderdag dat hij daar de voorbije vijftig jaar niet constant over nagedacht heeft en dat de Verenigde Staten “verdomd goed” voor hem zijn geweest. Na zijn legerdienst in 1985 werd Davis uitgever van een krantje in de staat Virginia.