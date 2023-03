Siebe Van der Heyden houdt de moed erin na fameuze bekerkater: “Union doet nog steeds mee op twee fronten”

Union had ongetwijfeld meer verwacht van zijn avonduitstapje naar den Bosuil. In plaats van terug te keren met een toegangsbewijs voor het Koning Boudewijnstadion, kwam het thuis met een enorme kater. Union liet te weinig zijn klauwen zien in de terugmatch tegen Antwerp en ging onderuit na penalty’s. “Maar we doen nog steeds mee op twee fronten”, blijft verdediger Siebe Van der Heyden (24) strijdvaardig.

Het voordeel: Union kan zich wat meer focussen op de competitie. Het nadeel: een eerste bekerwinst sinds 1914 behoort deze jaargang niet meer tot de opties. In een kolkend Antwerp-stadion gaven de Unionisten hun 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd nog uit handen, waarna uiteindelijk verloren werd na penalty’s. “We speelden goed en onze organisatie stond op punt”, was Van der Heyden tevreden met de verdedigende prestatie van Union. In de vorige twee wedstrijden slikte Union telkens vier doelpunten, dus die defensieve organisatie terugvinden was inderdaad belangrijk. “In de tweede helft slikten we een doelpunt na een fantastische vrije trap van Vincent Janssen, dat moeten we kunnen toegeven. Daarna werd het een pak moeilijker, al hadden we zelf op het einde ook wat kansen om te scoren.”

Van der Heyden is een voetbaldier. Hem moet je dus niet meer vertellen dat er na 120 minuten penalty’s komen als de stand dan nog gelijk is. “En die penaltyreeks kan je verliezen”, aldus de verdediger. “Dat is nu bij ons gebeurd, daar moeten we mee leren leven. Er was een enorme sfeer in het stadion, de hele wedstrijd lang. Als je dan naar die penaltystip loopt, kruipt dat misschien in je hoofd. We moeten professioneel genoeg zijn om daarmee om te gaan, eigenlijk zou het geen rol mogen spelen. Misschien zijn penalty’s toch wel een beetje een loterij: de keeper kan de juiste hoek kiezen of de foute.”

Penalty’s moeten natuurlijk ook goed gezet worden. Teuma schoot zijn beslissende penalty niet goed genoeg in, waardoor Antwerp zich kwalificeerde. Van der Heyden: “Teddy is onze kapitein, hij toont al heel het seizoen mooie dingen. Hij heeft ook tegen Antwerp weer hard gestreden. Of hij het moeilijk had na de wedstrijd? Natuurlijk, het zou raar zijn als dat niet zo was. Maar zowel hij als Simon (Adingra, red.) heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, we kunnen niemand iets verwijten.”

Focus op Eupen

Een domper is de uitschakeling zeker, maar Union heeft nog heel wat om voor te spelen. “We staan tweede in de competitie en doen ook nog mee in de Europa League”, weet Van der Heyden ook. “We moeten rustig blijven en focussen ons al op de volgende wedstrijd tegen Eupen. Dat is opnieuw een levensbelangrijke wedstrijd waarin drie punten op het spel staan. Drie punten die ons mogelijk dichter bij Genk kunnen brengen. We verloren nu drie keer na elkaar, dat is niet van onze gewoonte. Maar we blijven samen werken, dat is de grote kracht van Union. Geloof mij, dit Union is nog niet klaar.”