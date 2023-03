Einde van een tijdperk: Roberto Firmino trekt na acht seizoenen de deur achter zich dicht bij Liverpool

Trainer Jurgen Klopp uitte in januari nog zijn verlangen om Firmino langer aan boord te houden. Volgens de Duitser is zijn spits “een complete voetballer die 12 instrumenten kan spelen in ons orkest”. Firmino, die voor Liverpool 107 keer scoorde in 353 wedstrijden en onder meer de Champions League en de landstitel won, heeft echter besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.

Door de transfers van Darwin Nunez en Cody Gakpo heeft Jurgen Klopp momenteel zeven spitsen in zijn selectie. Roberto Firmino, de oudste van die zeven, zag daardoor zijn kansen op speelminuten zienderogen slinken.

Door het vertrek van de Braziliaan blijft er van de succesvolle aanvallende drietand (met Sadio Mané en Mohamed Salah), die de afgelopen jaren de prijzen opstapelden, nog maar eentje over. Na de transfer van Sadio Mané naar Bayern München, zal Salah als enige nog te bewonderen zijn op Anfield volgend jaar.

Nog vier mogelijke vertrekkers

Naast Firmino zijn er nog vier spelers wiens contract afloopt aan het eind van het jaar. Middenvelders Naby Keita en Alex Oxlade-Chamberlain zouden het voorbeeld van de Braziliaan volgen en andere oorden opzoeken.

De situatie van de 37-jarige James Milner, wiens contract steeds met een jaar wordt verlengd, blijft onduidelijk. Adrian, de derde keeper van Liverpool, is de vijfde op het lijstje.