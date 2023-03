Belofte-international en ‘student’ Ewoud Pletinckx houdt van (OH) Leuven: “Maar in het nachtleven zal je mij niet tegenkomen”

Ewoud Pletinckx in duel met Vincent Janssen. “Een van de beste spitsen waartegen ik al gespeeld heb. Het is onze verdienste dat hij in een fysiek lastige wedstrijd nauwelijks in scoringspositie is gekomen.” — © BELGA

Voor een centrale verdediger is hij met zijn 22 nog een jong veulen, maar ondertussen heeft Ewoud Pletinckx al meer dan honderd wedstrijden op de teller in de Jupiler Pro League. “Een sterke en mooie competitie”, benadrukt de belofte-international die in het tussenseizoen verrassend Zulte Waregem –de tegenstander van zaterdag – ruilde voor OH Leuven.

Bij Zulte Waregem was hij op jonge leeftijd zelfs aanvoerder. “Het blijft een speciale wedstrijd. Al ben ik er minder mee bezig dan in de heenwedstrijd in Waregem”, trapt hij meteen af. “Mijn huidige club en mijn ex-club hebben allebei de punten broodnodig en dat zorgt voor extra druk. Voor ons is een nederlaag taboe. Zulte Waregem maakte een sterke indruk in de bekerwedstrijd van dinsdag tegen KV Mechelen en zal dubbel gemotiveerd zijn na de uitschakeling met een randje. Als Zulte Waregem met elf was gebleven, had ik het willen zien. Ik heb dit seizoen enkele wedstrijden van mijn ex-club live gezien en met Sammy Bossut, om één speler te noemen, heb ik nog contact. Neen niet deze week. (lacht) Daarvoor zijn we te veel gefocust op de wedstrijd. Ook Zinho Gano is geen onbekende. We kennen elkaar van de voorbije seizoenen op training. Hij heeft geen geheimen voor mij en wellicht is dat ook omgekeerd het geval. Hopelijk kom ik als winnaar uit de strijd.”

Man van de match

Met het trio Gano, Vossen en Brüls beschikt de West-Vlaamse tegenstander over veel offensieve weelde. “Het zijn drie spelers met een actie, een neus voor doelpunten en een actie rond de zestien. We zullen scherp moeten zijn en hen niet te veel ruimte geven. Bij Gano is het opletten voor de voorzetten en de kopduels én Vossen heeft de ballen liever over de grond. Ik hoop dat Zulte Waregem zich redt en veel punten pakt in zijn resterende wedstrijden. Maar niet tegen ons.” (lacht)

“ Zulte Waregem holt achter de feiten aan door die slachte start en dat zit in het kopje. We hebben zelf veel wedstrijden gespeeld waar er veel meer inzat en hadden altijd op een Europe play-offs-plaats moeten staan. Over mijn eigen prestaties ben ik tevreden. Ik wil de lijn doortrekken. Dat ik tegen Antwerp man van de match was? Een leuke waardering. Vincent Janssen is een sterke spits en iemand met tonnen ervaring. Een van de beste spitsen waartegen ik al gespeeld heb. Het is onze verdienste dat hij in een fysiek lastige wedstrijd nauwelijks in scoringspositie is gekomen”, merkt Pletinckx op.

Pletinckx kijkt intussen ook reikhalzend uit naar het EK voor beloften in juni. “Deze maand staat een stage op het programma. De kwalificatie is een werk van twee jaar en krijgt hopelijk een mooi vervolg. Ik ben benieuwd wie van de jonge Rode Duivels eventueel mee gaat. Onana, Openda, Verschaeren en De Ketelaere zijn doorgeschoven. Zelf droom ik ook stiekem van een carrière bij de Rode Duivels. Al ben ik realistisch genoeg: eerst een basisplaats hebben bij de beloften. Ik heb stappen vooruit gezet bij OH Leuven en ben rustiger geworden aan de bal. In het begin was het aanpassen. Die opbouw van achteruit houdt risico’s in, maar we creëren er ook kansen door. Tegen Antwerp rukte ik mee op en gaf ik bijna een assist. Misschien moet ik dat vaker doen. Al moet ik eerst plichtbewust mijn verdedigende taak verzorgen.”

Studentenstad

Hij woont in de studentenstad Leuven. “Op een appartement met mijn vriendin, die in Leuven studeert. In het nachtleven zal je mij niet tegenkomen. (lacht) Ik vind het wel leuk dat ik te voet naar de winkel kan en dat het krioelt van de jonge mensen. Ooit verhuis ik naar het platteland, nu ik nog jong ben kan ik een stad als Leuven smaken. Ik volg een opleiding rechtspraktijk. Op mijn eigen tempo. Het maakt mij niet uit hoelang ik erover doe. Het zorgt voor afleiding en ik kan me in mijn vrije tijd nuttig bezighouden. Je weet nooit wat ik later met het diploma kan doen.”

“Met de ploeg snakken we naar een overwinning. Het is al van midden januari geleden. Hoe langer die zege uitblijft, hoe meer het ons achtervolgt. Het is alleszins geen mentaliteitsprobleem, maar het ontbreekt ons helaas aan efficiëntie en een tikkeltje geluk. De supporters weten dat we er alles aan doen en aan inzet is er geen gebrek”, rondt Ewoud Pletinckx af.