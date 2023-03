Iris Tratsaert zou afgelopen vrijdag 44 jaar worden. Maar ze stierf plots. Een val, thuis. Deze week werd ze begraven. Nu moeten haar man en hun zoontje Wolf alleen verder. In duo, zonder handleiding. “Wat nu? Een stapje per keer. Iris was het zot geval in huis. Dat kan ik niet vervangen. Maar we zullen zorg dragen voor elkaar.”