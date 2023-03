Grote boerenbetoging heeft niet tot stikstofakkoord geleid: ministers vergaderen dit weekend verder

De grote boerenbetoging in de straten van Brussel heeft niet tot een stikstofakkoord geleid. De Vlaamse regering heeft dus weer haar eigen deadline gemist. Dit weekend komen de ministers in principe weer samen. Stilaan wordt het buigen of barsten.

3 maart. Dat was de deadline voor de Vlaamse regering om tot een nieuw stikstofakkoord te komen. Maar die dag passeerde vrijdag zonder dat de ministers rond de tafel zaten om tot de finish te gaan. Het had geen zin, besefte minister-president Jan Jambon (N-VA), want er zit voorlopig geen meter beweging in de posities van Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (CD&V). Jambon geeft zichzelf nu nog tot het einde van dit weekend om tot een akkoord te komen.

Open brief

Dat CD&V de boerenbetoging wilde afwachten om een akkoord te maken, stond in de sterren geschreven. Vraag is of de partij na de betoging nu wel tot de eindmeet wil gaan. Op zijn minst stuurt de partijtop gemengde signalen uit.

Voorzitter Sammy Mahdi (CD&V) dook gisteren op tussen de protesterende boeren, net als verschillende parlementsleden. Aan tafel wil Brouns niet over de rode lijnen. Landbouw en industrie moeten op gelijke voet behandeld worden. Tegelijk schreef Mahdi gisteren wel een open brief op Facebook waarin hij zegt “uit de grond van zijn hart te hopen dat de Vlaamse regering tot een goed akkoord komt”. De christendemocraten laten zich wel niet vastpinnen op een deadline.

Ook binnen N-VA zijn er gemengde signalen over een akkoord. Omgevingsminister Zuhal Demir wil zo snel mogelijk een akkoord. Tegelijk wil ze geen extra toegevingen meer doen aan CD&V. Brouns en Demir voelen zich dus wel in hun sas als hardliner.

Op dit moment straalt het uitblijven van een akkoord het negatiefst af op regeringsleider Jan Jambon. Volgens verschillende bronnen wil die koste wat kost een akkoord sluiten. Dat hij alweer verschillende deadlines heeft gemist, doet almaar meer vragen rijzen over zijn slagkracht als regeringsleider.