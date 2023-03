Leonardo DiCaprio verhoord in corruptieschandaal rond Maleisische zakenman Jho Low

De FBI heeft Hollywood-acteur Leonardo DiCaprio verhoord over zijn banden met Jho Low, een Maleisische zakenman en notoire playboy die wereldwijd gezocht wordt voor zijn rol in een van de grootste corruptieschandalen ooit. Dat meldt persbureau Bloomberg. Ook Kim Kardashian werd al verhoord in die zaak.

De Maleisische financier Jho Low wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een gigantisch corruptieschandaal. Er zou meer dan 4,5 miljard dollar witgewassen zijn vanuit het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB, en daar zou hij het meesterbrein achter geweest zijn. Daarnaast zou hij volgens de speurders ook gelobbyd hebben bij de overheid om het onderzoek tegen hem en andere betrokkenen te laten vallen. Waar de man vandaag verblijft, is een groot vraagteken. Vermoed wordt dat hij in China verblijft.

Jho Low.

Om meer over de man en zijn verblijfplaats te weten te komen, werd Leonardo DiCaprio al in 2018 verhoord door agenten van de FBI. De twee zouden elkaar leren kennen hebben in een nachtclub in 2010 en zouden sindsdien vrienden gebleven zijn. “Ik werkte voor hem”, zou DiCaprio tijdens dat verhoor gezegd hebben. “En dat vertaalt zich ook in sociale interacties. We zagen elkaar daarom meer, en er was meer interactie.”

L-Dogg

Volgens DiCaprio wisselden de twee allerhande ideeën uit. Van filmproducties tot themaparken en vakantieverblijven. Hoe goed de twee elkaar ook privé kenden, blijkt uit het FBI-dossier. Daarin staat bijvoorbeeld dat Low DiCaprio “L-Dogg” noemde, maar ook dat de twee elkaars moeders al ontmoet hebben. Low stak ook geld in The wolf of Wall Street, de kaskraker uit 2013 waar DiCaprio de hoofdrol in speelde. Daarnaast kreeg de acteur tal van geschenken van de Maleisiër: van de Oscar van Marlon Brando – 600.000 dollar waard – tot een schilderij van Jean-Michel Basquiat, 9 miljoen dollar waard. Die geschenken zou DiCaprio allemaal aan het gerecht gegeven hebben toen het onderzoek begon. Nog volgens DiCaprio was Low de “Mozart van de zakenwereld”.

Ook Kim Kardashian zou verhoord zijn in de zaak. Zij zou aan de speurders verklaard te hebben ooit met hem doorgezakt te hebben in een casino in Las Vegas tot 5 uur ’s ochtends. Hoeveel wijzer de speurders van haar en van DiCaprio geworden zijn, is niet geweten.