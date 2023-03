Ex-gevangenisdirecteur (71) nu zélf aangehouden in grootschalig onderzoek naar wietplantages

Een 71-jarige gepensioneerde gevangenisdirecteur zit sinds donderdag zelf opgesloten in de gevangenis van Hasselt omdat hij verdacht wordt in een grootschalig onderzoek naar wietplantages. Begin deze week werd bij Roger M. thuis een plantage van een kleine duizend cannabisplanten aangetroffen. Ook zijn vrouw werd opgepakt en zit in de cel.

Roger M. (71) was jarenlang gevangenisdirecteur in de intussen gesloten gevangenis van Verviers. De man ging in 2014 op pensioen na een carrière van meer dan veertig jaar bij Justitie. Sinds deze week zit hij zelf in een cel.

Dinsdagochtend werd hij thuis in de Luikse gemeente Aywaille opgepakt. Aanleiding was een grootschalig onderzoek in Limburg naar cannabisplantages. Dat onderzoek startte nadat in Dilsen-Stokkem een wietplantage werd ontmanteld. Politie en parket hielden sindsdien in de gaten wie daar nog allemaal over de vloer kwam. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar Wallonië op minstens twee adressen.

Een van de adressen was de woning van Roger M. Speurders vielen in alle vroegte bij hem binnen en troffen bij daar eveneens een grote cannabisplantage aan. Volgens onze informatie gaat het in totaal om een kleine duizend cannabisplanten. Roger M. werd onmiddellijk in de boeien geslagen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Limburg, die besloot hem in de gevangenis op te sluiten. Ook de veel jongere vriendin van Roger M. werd gearresteerd en aangehouden. Het gaat om een vrouw die hij vermoedelijk in Haïti leerde kennen, toen hij daar in 2011 een tijd verbleef in zijn functie als toenmalig gevangenisexpert.

Het Limburgse parket bevestigt dat er deze week verschillende arrestaties zijn verricht. Vijf mensen werden opgepakt, drie van hen blijven voorlopig in de cel. Bij de inval op het tweede adres in Wallonië werd eveneens een plantage ontdekt van ongeveer 500 cannabisplanten.

Niet eerste onderzoek

Dat een gepensioneerde gevangenisdirecteur zich op zijn 71ste inlaat met wietplantages doet bij Justitie veel vragen rijzen. Maar de man bleek vroeger ook al niet onbesproken. Nog los van een opstand bij ontevreden gevangenispersoneel liep er in 2013 ook al een gerechtelijk onderzoek omdat hij materiaal en diensten vanuit de gevangenis van Verviers gebruikt zou hebben om paardenboxdeuren en graslandbarrières te maken voor zijn eigen woning.

Bij het Gevangeniswezen wensten ze vrijdag niet te reageren. “Voor dergelijke zaken verwijzen wij altijd naar het parket, want wij communiceren nooit over individuele dossiers”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.