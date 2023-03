Simon Mignolet moet boze Club-fans sussen na pijnlijke nederlaag: “Ze blijven achter ons staan”

Het contrast met enkele maanden geleden kan niet groter zijn bij Club Brugge. Na de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League leek blauw-zwart nog op weg om het Bayern München van België te worden. Enkele maanden later is Club Brugge ziek, doodziek.

Nochtans leek de kentering vorige week ingezet na de overwinning tegen AA Gent. Maar de na de pijnlijke nederlaag tegen KV Oostende blijkt dat de Brugse crisis nog steeds niet voorbij is. Dat beseften ook de fans van Club Brugge, die na de wedstrijd ook verhaal gingen halen bij de spelers. Aanvoerder Hans Vanaken, Simon Mignolet en Brandon Mechele probeerden de boze fans te bekoelen. De drie gingen minutenlang in discussie met de aanwezige fans. Of dat iets heeft uitgehaald, moet de komende week blijken.

“Ik heb hen gezegd dat ze ondanks de moeilijke situatie rustig moeten blijven”, aldus Simon Mignolet over die situatie. “Ze mogen zichzelf niet in de problemen brengen door een stadionverbod op te lopen of voor een wedstrijd achter gesloten deuren te zorgen. Ze blijven achter ons staan. Daar kan ik ze alleen maar voor bedanken. We komen op achterstand via een penalty, maar we hadden het de hele eerste helft lastig. Het was een match met veel duels en veel lange ballen. Wij zitten in een situatie waarin het voor ons iets moeilijker voetballen is, maar dat wil net zegen dat we onze duels niet moeten blijven winnen. De tweede helft hebben we meer voetbal proberen brengen, maar valt op een heel slecht moment die 2-0 en is de wedstrijd gespeeld. Niet alleen de trainer komt door deze nederlaag onder druk te staan, ook de spelers. Wij moeten in de spiegel kijken en zo snel mogelijk opstaan.”