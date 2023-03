Acteur Tom Sizemore (61), bekend van ‘Saving private Ryan’ en ‘Heat’, overleden: turbulent leven overschaduwde zijn talent

Op 61-jarige leeftijd is vrijdag de Amerikaanse acteur Tom Sizemore om het leven gekomen. Hij werd bekend door rollen in films als Heat, Pearl harbor en Saving private Ryan, maar zijn talent werd overschaduwd door zijn problemen met drugs en de politie.

Wat de acteur Tom Sizemore kenmerkte, waren de stoere mannen waar hij gestalte aan gaf. In films als Heat, Natural born killers, Saving private Ryan, Pearl harbor, Enemy of the state, Black hawk down, Point break... - stuk voor stuk van topregisseurs als Steven Pielberg, Oliver Stone en Michael Mann - speelde hij telkens charismatische en intense rollen van soldaten, moordenaars, gangsters of agenten.

Drugs

Maar zijn onmiskenbare acteertalent werd overschaduwd door zijn turbulente privéleven. In de jaren 90 liep zijn drugsgebruik uit de hand. Hij gebruikte heroïne, crystal meth en cocaïne en bracht veel tijd door in afkickklinieken. Meerdere keren zwoer hij de drugs af, maar lang duurde dat nooit, gaf hij daarna ruiterlijk toe.

In 2003 werd Sizemore veroordeeld voor slagen en verwondingen tegen zijn toenmalig lief Heidi Fleiss, die in de jaren 90 een prostitutienetwerk runde en bekendstond als de ‘Madam’ van Hollywood. Aan de rechter gaf hij toen toe dat hij die feiten zonder drugs wellicht nooit gepleegd zou hebben. Hij zat uiteindelijk acht maanden in de gevangneis.

Gevangenis

Daar bleef het niet bij. In oktober 2004 pleitte hij schuldig aan het bezit van MDMA en werd hij voorwaardelijk veroordeeld. Toen hij in 2005 een drugstest vervalste, moest hij alsnog naar de gevangenis. In 2007 bracht hij er nog enkele maanden door nadat hij opnieuw zijn voorwaarden had geschonden. Hij werd toen in een hotel in Bakersfield aangetroffen in het bezit van MDMA.

Vanuit de gevangenis gaf hij toen te kennen dat hij niet van de drugs af geraakte. “God probeert me wel te vertellen dat ik ervan af moet geraken, want telkens ik gebruik word ik betrapt”, zei hij toen in een interview met AP. Samen met Fleiss, Dennis Rodman, Mackenzie Philips en andere bekendheden nam hij in 2010 nog deel aan het tv-programma Celebrity rehab with Dr. Drew.

Twin Peaks

Toch bleef die moeilijke omgang met drugs zijn leven bepalen. De hoge toppen van zijn carrière, die kende hij sinds begin jaren 2000 amper nog. Recent was hij wel nog te zien in de Netflix-reeks Cobra Kai en in de revival van Twin Peaks.

Het was zijn manager, Charles Lago, die het overlijden vrijdag bekendmaakte. Op 18 februari was Sizemore in een coma beland toen dokters na een beroerte een ader in zijn hersenen probeerden te verwijderen. Hij overleed nadat hij van het beademingstoestel gehaald werd.