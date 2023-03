Japanse premier oogst kritiek met voorstel van minder studieschulden voor wie kind maakt

De Japanse premier Fumio Kishida heeft een storm van kritiek geoogst na een voorstel van zijn partij om de studieschulden te verlichten voor Japanners die voor kinderen kiezen. De Japanse bevolking krimpt en veroudert immers in sneltempo en de autoriteiten willen het geboortecijfer in Japan aanzwengelen.

Kishida beloofde begin dit jaar “ongeziene” maatregelen in de strijd tegen de vergrijzing in Japan, een chronisch probleem dat steeds zwaarder weegt. De liberaal-democratische partij PLD van Kishida werkt aan verschillende voorstellen rond het onderwerp, die volgens Japanse media tegen eind deze maand aan de regering voorgelegd moeten worden.

Maar in een van die voorstellen wordt een vermindering van de studieschulden gekoppeld aan de keuze voor ouderschap, en dat zorgt voor veel kritiek in Japan. Vanuit de PLD werd al snel verzekerd dat de maatregel tot doel heeft om families financieel te ondersteunen en niet om kinderloze gezinnen te sanctioneren.

Kishida had in januari nog te kennen gegeven dat Japan zich “op de limiet bevindt van de mogelijkheden om als samenleving te kunnen blijven functioneren”, ten gevolge van de lage geboortecijfers. Bijna 30 procent van de 125 miljoen inwoners van Japan is 65 jaar of ouder, een wereldrecord op Monaco na.

Afgelopen jaar daalde het aantal geboortes in Japan voor het eerst onder de grens van 800.000, het laagste niveau sinds het begin van de statistieken in 1899 en bijna twee keer minder dan veertig jaar geleden. Tegelijk steeg het aantal sterftegevallen vorig jaar in Japan naar een recordhoogte van zo’n 1,6 miljoen.