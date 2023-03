Scott Parker leidt gewoon de training bij Club Brugge: voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat Engelsman dit weekend ontslagen wordt

“Of ik tegen Benfica nog op de bank zit? Dat weet ik niet. Daar kan ik niet op antwoorden”, klonk het gisteravond na de wedstrijd.

Logisch dat Parker vlak na de blamage in het ongewisse was. Hij wist dat hij onder druk stond en dat dit de druppel kon zijn. Maar voorlopig is het dat niet. Een dag later leidt hij gewoon weer de training en voorlopig is voorzien dat hij maandag meevliegt naar Portugal, voor de return van de 1/8ste finales. Twee keer op een seizoen van trainer wisselen, dat doen ze bij Club liever niet, en zeker een paar dagen voor zo’n Champions League-match vinden ze het niet opportuun. Afwachten of bestuurlijk overleg in de loop van zaterdag alsnog een andere beslissing met zich meebrengt, maar tot nader order blijft Parker dus nog aan. Duidelijk is wel dat het extreem moeilijk wordt om de huidige situatie nog recht te trekken en zijn bazen te overtuigen om volgend seizoen te mogen aanblijven, ook al tekende hij een contract voor 2,5 jaar.

Het weekend kan trouwens nog wat erger worden voor Club, als de concurrenten voor de Champions’ play-offs – AA Gent en Standard op kop – dit weekend wél winnen.