Weyts wil meer meisjes en vrouwen laten sporten

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) investeert een miljoen euro om meer meisjes en vrouwen aan het sporten te krijgen. “Sport is geen mannenwereldje: het is voor iedereen, en iedereen kan er ook zijn óf haar gading vinden”, onderstreept Weyts zaterdag. Het offensief krijgt steun van toppers zoals Olympisch zeilster Emma Plasschaert en bokskampioene Delfine Persoon.

Steeds meer Vlamingen doen aan sport, maar meisjes en vrouwen hinken achterop. Zo maken vrouwen slechts 41 procent van de sporters uit en slechts 33 procent van de trainers is vrouw. Bovendien stoppen meisjes sneller dan jongens met sporten en bekleden vrouwen minder vaak een bestuursfunctie.

Minister Weyts investeert daarom een miljoen euro in elf projecten van sportfederaties die gericht zijn op meisjes en vrouwen. Bedoeling is om hen meer en langer te laten sporten en om ze ook vaker als trainer of bestuurder te betrekken bij de clubs. Aanvankelijk was een budget van 500.000 euro voorzien, maar Weyts verdubbelde het bedrag omdat onverwacht veel sportfederaties met goede projecten kwamen. “We willen zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten krijgen en we doen extra inspanningen voor meisjes en vrouwen”, verduidelijkt Weyts.

Skaten

Er gaat onder meer extra geld naar Skate Vlaanderen, dat met ‘Girls Who Skate’ een duurzame basis wil leggen om meer meisjes te laten skateboarden. Rugby Vlaanderen zet met ‘Power Girls Who Play Rugby’ vooral in op een volwaardig ploegenaanbod voor de U15- en de U18-meisjes. De Vlaamse Zwemfederatie focust specifiek op waterpolo, in de hoop om op termijn een vrouwencompetitie aan te bieden. Een aantal projecten - zoals het ‘Empowerment’-project van Volley Vlaanderen - mikt ook op meer vrouwen als trainer of als bestuurder.

“Het belang van meer vrouwen in de sport is voor mij zeer belangrijk in het omkaderingsteam”, zegt zeilster Emma Plasschaert. “Ze vormen een rolmodel voor mij en vele anderen, laten ons zien dat de topsportwereld geen mannenwereld hoeft te zijn en dat er voor mij na mijn sportieve carrière ook plaats blijft in die sportwereld.”