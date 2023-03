Fatale politieachtervolging: bestuurder van gestolen auto crasht tegen huis dat instort, voetganger sterft onder brokstukken

Schokkende beelden uit de VS: tijdens een politieachtervolging knalt de bestuurder van een gestolen auto tegen een andere wagen, een voetganger en vervolgens een woning. Dat gebouw stort vervolgens in op beide wagens en op de onfortuinlijke voorbijganger.

Op 8 februari krijgt de politie een gestolen wagen in het vizier in Baltimore, Maryland. Een achtervolging begint. Wanneer de agenten de 33-jarige bestuurder Shawn Lee Brunson naderen, geeft die nog wat meer gas. Op een kruispunt rijdt hij een andere wagen aan, waarna hij richting een woning langs de kant van de weg schiet. Daar rijdt hij een voetganger aan en knalt vervolgens tegen de woning aan. Ook de andere auto belandt ertegen. Door de schok stort dat huis in en raken de wagens eronder bedolven.

De 54-jarige Alfred Fincher, de voetganger, overleeft het niet. Hij wordt nog van onder het puin gehaald, maar alle hulp komt te laat. Vijf andere personen, waaronder twee in de gestolen wagen, lopen verwondingen op en moeten naar het ziekenhuis.

Agenten in fout?

De bestuurder wordt vervolgd, maar ook de daden van de agenten worden onderzocht. Als deel van dat onderzoek zijn nu de camerabeelden publiek gemaakt van het ongeval. Naast de beelden van een bewakingscamera zie je ook wat de bodycams van de agenten opgenomen hebben. Daarin hoor je de agenten discussiëren over wat er moet gebeuren. “Laat hem gaan”, zegt een van hen. En toch wordt de achtervolging voortgezet.

De advocate van de familie van Fincher, Divya Potdar, wil dat de agenten gestraft worden. “De agent heeft de achtervolging niet gestopt en nu is Alfred Fincher dood”, zei ze in The Baltimore sun. Ze pleitte er ook voor betere opleiding van agenten om “nutteloze achtervolgingen te vermijden”. Of de agenten vervolgd worden, zal beslist worden op basis van het lopende onderzoek.