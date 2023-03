Amerikaans ‘Doomsday-vliegtuig’ naar Europa gestuurd: reactie op Rusland?

De Verenigde Staten hebben een zogenaamd ‘Doomsday-vliegtuig’ naar Europa overgebracht. Dat toestel doet dienst als commandocentrum voor nucleaire onderzeeërs. Waarom het plots in Europa is, is niet bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om machtsvertoon tegenover Rusland.

Het United States European Command bracht het nieuws op 28 februari naar buiten op Twitter. “Een E-6B Mercury van het Amerikaanse leger is recent in IJsland gearriveerd. De crew heeft de Amerikaanse ambassadeur Carrin Patman ontmoet, net als andere diplomaten en militaire leiders.”

Commandocentrum

De Boeing E-6B Mercury, ook bekend onder de codenaam ‘Looking glass’ of ‘Doomsday-jet’, is 46 meter lang en 12,93 meter hoog, heeft een spanwijdte van 45 meter, is gebaseerd op de Boeing 707 en doet dienst als commandocentrum voor Amerikaanse nucleaire onderzeeërs. Het nieuwste toestel werd in 1998 in gebruik genomen, kost 140 miljoen dollar en kan rechtstreeks communiceren met die duikboten. Het haalt snelheden tot 981 kilometer per uur en kan 11.760 kilometer vliegen met een volle brandstoftank. De VS heeft er 16, en minstens één ervan is continu aan het rondvliegen voor als er ergens iets gebeurt.

In geval van een nucleaire oorlog zou de president het kunnen gebruiken als vliegend commandocentrum. Dat is tot nog toe nooit gebeurd. Zelf George W. Bush vloog na de aanslagen van 9/11 rond met Air Force One, en niet met de ‘Doomsday-jet’.

Spierballengerol

Het Amerikaanse leger maakte niet bekend waarom het vliegtuig naar IJsland gevlogen werd. Mogelijk is het een reactie op de Russische beslissing om zich terug te trekken uit het nucleaire New Start-akkoord. Daarover werd niet gecommuniceerd.