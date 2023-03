Drie maanden na verdwijning van koppel twee lichamen aangetroffen in Frankrijk

Drie maanden na de verdwijning eind november van Leslie Hoorelbeke (22) en Kevin Trompat (21) in Deux-Sèvres, in het midwesten van Frankrijk, hebben gendarmes twee lichamen aangetroffen in Charente-Maritime, niet ver van de woning van een verdachte in de zaak. Dat heeft het Franse persagentschap AFP zaterdag vernomen van een bron dichtbij het onderzoek.