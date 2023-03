Normandië in de ban van nieuw fenomeen: plots duiken op de stranden ‘narcotoeristen’ op

De Franse marine speurt de kusten af. De gendarmerie patrouilleert met twee helikopters boven de stranden. En over een grote afstand kust staan er politiemensen met verrekijkers.

Vorige week zondag spoelde 850 kilogram coke aan op de stranden bij Réville, verpakt in 40 waterdichte zakken. Drie dagen later spoelde op het strand bij Omonville-La-Rogue, een kleine vijftig kilometer westwaarts, nog eens 1.234 kilo aan. De pakken waren dichtgeplakt en vastgemaakt aan zwemvesten.

Waar de drugs vandaan komen en hoe ze op het strand in Normandië zijn beland, weten de autoriteiten voorlopig niet. Het zou kunnen dat smokkelaars ze opzettelijk overboord hebben gegooid toen ze de politie zagen naderen. Of dat de lading bij zwaar weer overboord is gegaan. Al is het ook mogelijk dat de drugs opzettelijk overboord werden gegooid – dat gebeurt wel vaker – maar dat de bende zich misrekend heeft en niet verwacht had dat ze aan land zouden komen.

Justitie zei zaterdagmiddag dat het bekend is dat drugs over zee van het Caribische Martinique naar Le Havre gesmokkeld worden. “Een drugsvondst in deze regio is niet zo uitzonderlijk, maar dit is wel een zeer grote hoeveelheid.” Twee ton cocaïne vertegenwoordigt een straatwaarde van zo’n 100 tot 150 miljoen euro.

Kustbewoners zijn er alleszins niet gerust in en blijven voorlopig weg van de stranden. “We zien hier geregeld vreemde individuen lopen. Zeker ’s avonds. Ze schijnen met zaklampen en dragen bivakmutsen of bedekken hun gezichten zo veel mogelijk. Het gaat vaak om jongeren.”

“We zien hier inderdaad veel jongemannen wandelen die we hier nooit zien en die ook niet gekleed zijn om te wandelen. Ze zijn opvallend geïnteresseerd in alles wat aanspoelt op het strand. Maar zolang ze geen verboden zaken bij hebben, kunnen we weinig tegen doen”, zegt Yves Asseline, burgemeester van Réville, in de buurt van Cherbourg.

De politie vraagt dat wie onbekenden ziet die zich verdacht gedragen, het noodnummer belt en zelf zeker niets onderneemt. Vermoedelijk gaat het om bendeleden of andere criminelen die hopen dat er nog meer pakjes aanspoelen. Of die proberen te redden wat er nog te redden valt. Want voor de bende betekent de vondst van twee ton cocaïne een enorm verlies, waar sowieso iemand zal voor moeten opdraaien.

De politie roept ook dat dat wie pakken vindt aan de kust, zelf niet mee neemt naar huis. Pierre-Yves Marot, de Franse openbaar aanklager, zegt dat er straffen op staan tot 10 jaar. “Bovendien is de aangespoelde cocaïne wellicht zo puur dat het risico op een dodelijke overdosis groot is.”