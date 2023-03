Voertuig knalt aan hoge snelheid in gevel van huis: “Remmen werkten niet”

Vrijdagavond omstreeks 21.46 uur reed aan de Wilgenstraat en het kruispunt met de expresweg in Haaltert een jonge bestuurder tegen hoge snelheid in op een gevel van een woning. De jonge bestuurder had nog maar pas zijn voorlopig rijbewijs en reed te snel met, naar eigen zeggen, defecte remmen. Voor de eigenaar van de getroffen woning is het inmiddels al de derde maal op anderhalf jaar tijd dat een auto tegen zijn gevel belandt.

Het gecrashte voertuig was het laatste van drie wagens die vanuit de richting van Ninove linksaf over de expresweg de Wilgenstraat wilden inslaan. Bij de bestuurder van het laatste voertuig liep het manoeuvre grondig fout. De wagens sloegen aan hoge snelheid de straat in en volgens de verklaringen van de bestuurder van het laatste voertuig waren zijn remmen defect waardoor hij een crash tegen de gevel van de woning niet meer kon vermijden. Zo zou de bestuurder, naar eigen zeggen nog diezelfde avond zijn wagen naar een garage brengen om de defecte remmen te herstellen.

© Chris Bosseloo

Het is inmiddels de derde maal dat de woning geraakt wordt door een voertuig in een tijdspanne van anderhalf jaar en de eigenaar zit met de handen in het haar: “Ik woon hier reeds meer dan veertig jaar en er gebeurde nooit iets. Nu, de laatste tijd is het met de regelmaat van een klok dat er zich een wagen in mijn gevel boort”, zegt de man, “Ik ben wel verzekerd en uiteindelijk kan ik het niet helpen dat er wagens in mijn huis knallen maar zelfs mijn eigen verzekeringsmaatschappij begint moeilijk te doen.”

© Chris Bosseloo

Door de hevige impact aan de gevel is de schade dan ook enorm groot. De brandweer van Aalst en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de gevel, die over de ganse breedte gescheurd is, te stutten. Er vielen bij dit ongeval geen gewonden. (Chris Bosseloo)